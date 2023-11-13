Скандал у медичному виші. Студентку змушували говорити російською: довели до сліз, тепер погрожують

Викладач Дніпровського державного медичного університету заборонила студентці третього курсу відповідати на занятті українською мовою й вимагала виключно російської. Коли ж дівчина відмовилась, педагог вирішила не приймати її відповідь.

Що відомо про скандал

Про кричущий випадок, який буцімто трапився у Дніпрі кілька днів тому, розповів підприємець Андрій Табінський у своєму Facebook. Він додав, що якби не дізнався про це з перших уст, не повірив би, що "таке сьогодні взагалі можливе".

За словами чоловіка, під час пари "Пропедевтика внутрішніх хвороб" у Дніпровському державному медичному університеті викладач Новоженіна Людмила Іванівна нібито заборонила студентці третього курсу Магдалині Пельчар відповідати українською мовою. Натомість педагог вимагала, щоб дівчина на її практичних заняттях говорила виключно російською.

Коли Магдалина відповіла, що не знає російської й розмовляти нею не буде, Новоженіна рекомендувала їй вчитися в Кембриджі чи Львові й відмовилась приймати відповідь українською.

Табінський звернувся до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня та низки міністерств із проханням "відреагувати на цей кричущий прецедент", розслідувати діяльність викладачки ВНЗ і "вжити всіх заходів для усунення її від викладання у виші та притягнення до відповідальності".

Викладачка на загальній світлині (фото: facebook.com/and.tabinskyy)

Після скандальної заяви щодо мовного конфлікту користувачі соціальних мереж буквально розділилися на два табори.

Одні захищають викладачку й відстоюють її право на проведення занять за власними правилами. Інші - підтримують студентку й наголошують, що державна мова в Україні - одна.

Викладач "є патріотом України"

На захист викладачки став, зокрема, Ден Гасанов. На своїй сторінці у Facebook він наголосив, що "багато студентів були шоковані, коли побачили наклеп" на педагога.

"Новоженіна Л.І. - наша викладачка з початку навчального року, та до цієї ситуації не виникало ніяких проблем чи питання мови до Магдалини, викладач завжди приймала відповіді, атмосфера в колективі була дружня", - заявив він.

Юнак розповів, що на парі з пропедевтики внутрішніх хвороб 10 листопада 2023 року студенти мали чергове заняття в межах якого "пішли до пацієнтів відпрацьовувати свої практичні навички зі збору анамнезу, що включає в себе опитування хворого".

"Вік пацієнта 73 роки, який поганий чує та погано себе почував. Через свій вік спілкувався з нами російською мовою. Ми по черзі розпочали опитувати хворого. Новоженіна Л.І. попросила нас проявити повагу до хворого... Наше завдання було самостійно якісно зібрати анамнез хворого", - пригадав він.

За словами чоловіка, коли черга збору анамнезу дійшла до Магдалини, вона почала опитування українською, але "зі сторони було видно, що хворому було важко зрозуміти питання студентки та надати якісну відповідь стосовно свого здоров'я".

Саме через це викладач буцімто попросила студентку перейти на російську і вона це зробила - "не опираючись почала збір анамнезу російською".

Коли ж у дівчини виникли труднощі з опитуванням, вона заплакала й залишила палату. При цьому хворий нібито був шокований такою реакцією.

Хлопець наголосив, що "викладач намагалась згладити ситуацію перед хворим, щоб не погіршити його самопочуття та не зірвати практичне заняття" і додав, що Табінський виклав низку неправдивих фактів про ситуацію, що трапилась.

"Людмила Іванівна є справжнім патріотом Украіни. Вона усі ці роки присвячує своє життя навчанню студентів, які зараз займаються лікуванням поранених, з турботою та увагою лікує хворих, серед яких є багато військових, які боронять нашу країну від агресора", - наголосив Гасанов і додав, що студенти можуть підтвердити все вищесказане.

Дискримінація за мовною ознакою

На захист Пельчар стала її мама й пригадала, як донька подзвонила й розповіла, що їй "не дозволили відповідати українською мовою на парі".

"Мене змусили відповідати російською ворожою мовою і я відчула приниження. І ком у горлі, а потім - сльози... І вийшла з аудиторії... за мною вийшли декілька студентів, щоб втішити", - зізналась тоді студентка.

Крім того, тепер уже колишня студентка цього вишу Софія Золотаревська опублікувала відео в якому розповіла, що також стала свідком "мовної дискримінації з боку викладачів".

"Вона полягала в тому, що викладачі на прохання студентів перейти з російської на українську мову під час проведення занять, відповідали, що вони не знають українську мову, або їм не зручно нею розмовляти. Або ми і так маємо розуміти російську мову, бо ми виросли в російськомовному дніпровському середовищі", - наголосила дівчина.

Золотаревська зізналася, що україномовним студентам видавали літературу російською мовою і коли хтось скаржився на мовні утиски, їм навіть пропонували перейти в іншу групу (до викладача, що знає українську), або ж в інший ВНЗ.

Тому у період з березня по квітень поточного року дівчина збирала аудіо та відеодокази цієї проблеми. З ними вона прийшла до декана факультету, який пообіцяв що "впорається з цією проблемою".

"На жаль, з цієї ситуації я можу зробити висновок, що він не впорався", - наголосила студентка й додала, що це - одна із причин, чому вона перевелась на навчання до іншого університету.

У коментарях до цих дописів громадськість також розділилася. Більшість наголошує, що "немає місця таким людям взагалі у сфері освіти", "обговорювати нема чого - викладачку негайно звільнити", "дівчина молодець, що не дала себе зламати".

Водночас дехто зазначає, буцімто вся ситуація - неправда, а викладачка насправді - "патріотка", "чудовий педагог, який доступно пояснює матеріал" і "толерантний викладач".

А ось на сторінці Магдалини у Facebook всі підтримують дівчину й наголошують, що вона: