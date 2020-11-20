Скандал с гербом Украины: в Институте нацпамяти обещают большой сюрприз

После выбора победителя конкурса на эскиз большого Государственного Герба Украины, который вызвал в сети массу критических отзывов и замечаний, в Украинском институте национальной памяти прокомментировали скандальную ситуацию.

По словам директора УИНП Антона Дробовича, выбранный рисунок был действительно лучшей работой из всех 112 эскизов, допущенных к конкурсу. Об этом передает "Укринформ".

В оправдание Дробович отметил, что члены жюри "сделали максимум" и выполнили задачу Верховной Рады по выбору победителя конкурса, а этот эскиз является "чрезвычайно многоуровневой работой" с точки зрения экспертного профессионализма.

"Если нам прислали более 120 предложений и выбрано из них лучшие с точки зрения геральдики, истории, идеологии консолидационной и так далее, то это - то, что есть. Но если среди всех этих гербов не было ничего, что даже рядом не стоит с совершенством Малого Государственного Герба, то мы не можем сами нарисовать этот герб. Что получили, то и отобрали", - объяснил он.

При этом директор Института нацпамяти заявил, что вскоре Оргкомитет конкурса передаст правительству свои "интересные рекомендации", которые "для многих людей будут большим сюрпризом", а также "снимут много споров".

В этом контексте Дробович призвал следить за новостями: "Все в свое время будет".

Директор УИНП также заявил, что после конкурса было "много спекуляций в отношении членов жюри, которые искренне и честно, безвозмездно сделали эту работу, отобрали лучшее из того, что поступило, а их сейчас атакуют".

Ранее сообщалось, что украинцев шокировал рисунок большого герба, и после объявления победителя конкурса в сети посыпалась масса негативных комментариев.