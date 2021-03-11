Скандал в Днепре: главред известного издания в суде напала на журналистку

В суде Днепра, где слушается дело по иску горсовета о защите деловой репутации к народному депутату Максиму Бужанскому, а также к изданию "Лица", главред последнего Алена Гарагуц подралась с журналисткой "ДніпроTV" Яну Богославскую.

Об этом сообщает "Днепр оперативный" с места событий.

Как сообщает издание, нардеп и "Лица" также обвиняли "ДніпроTV" в распространении неправдивой информации. Речь идет о заявлении Бужанского на презентации городской и областной партийной организаций в июне 2020 года.

Тогда журналисты хотели уточнить достоверность информации касательно эпизодов домашнего насилия с участием нардепа. В ответ нардеп перешел на оскорбления городской власти и представителей СМИ.