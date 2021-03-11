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Скандал в Дніпрі: главред відомого видання в суді напала на журналістку

Новость на русском → Дніпро, Четвер 11 березня 2021 20:21
Скандал в Дніпрі: главред відомого видання в суді напала на журналістку Главред дніпровського видання "Лица" Олена Гарагуц напав на журналістку ДніпроTV (колаж Styler)
Автор: Styler

В суді Дніпра, де слухається справа за позовом міськради про захист ділової репутації до народного депутата Максима Бужанскього, а також до видання "Лица", главред останнього Олена Гарагуц побилася з журналісткою "ДніпроTV" Яну Богославскую.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний" з місця подій.

Як повідомляє видання, нардеп і "Лица" також звинувачували "ДніпроTV" у поширенні неправдивої інформації. Мова йде про заяву Бужанського на презентації міської та обласної партійної організацій в червні 2020 року.

Тоді журналісти хотіли уточнити достовірність інформації щодо епізодів домашнього насильства з участю нардепа. У відповідь нардеп перейшов на образи міської влади та представників ЗМІ.

Нагадаємо, в минулому році в Києві було скоєно напад на народного депутата від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського. Напад стався вночі, біля будівлі телеканалу Zik.

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