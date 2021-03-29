Скандал в больнице Житомира: "больные синеют без кислорода"

Медики утверждают, что в отделении дефицит кислорода, для пациентов нет медикаментов, а обещанных доплат никто из медперсонала не получает. По словам врачей, администрация больницы замалчивает все эти проблемы, а работников, которые об этом заявляют – начали травить.

Под стенами больницы медики организовали митинг

Около 30 работников областной больницы из отделения реанимации, где лечат самых тяжелых "ковидных" пациентов – вышли на митинг. Они говорят, что в отделении не придерживаются протоколов лечения больных. Катастрофически не хватает кислорода и руководство медучреждения не решает эту проблему.

Как рассказали врачи, утром у них начали задыхаться пациенты и они не могли им помочь, так как концентраторов нет.

"У нас кислород сегодня на единицы, нужно, чтобы было хотя бы три единицы, так как аппараты не работают. Больные лежат синие, нет машин, чтобы вывезти трупы больных. У нас трупы умерших людей стоят до утра в отделениях, среди других больных. Мы обращаемся на коленях, мы стоим на коленях, мы просим министра здравоохранения о проверке", - рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Житомирской областной больницы Елена Шевчук.

Медики просят провести финансовую проверку учреждения

Врачи просят проверить именно финансовую ситуацию в больнице, потому что непонятно, куда идут деньги из фонда лечения коронавируса. Они отмечают, что пытались обсуждать вопросы кислорода и лекарств с руководством, но без толку. Без ответа остался вопрос и об обещанных доплатах и компенсациях.

"За февраль я получил 6500 за лечение больных с коронавирусом. Кто-то себе представляет работать в костюмах, предоставлять помощь тяжелобольным. Ни одному работнику заведения не выдали компенсацию, из тех, кто заболел здесь", - рассказал анестезиолог Житомирской областной больницы Дмитрий Третьяк.

Руководство больницы отрицает все обвинения врачей

Главный врач Житомирской областной больницы к митингующим выходить не стал. Однако прокомментировал, что на акцию вышли недовольные, которые накануне получили выговор за невыполнение служебных обязанностей. Официальная позиция администрации: все обвинения отрицают – и по дефициту кислорода, и по выплатам надбавок и компенсаций.

В руководстве области уже знают о ситуации в больнице. Однако прокомментировать пообещали позже.

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