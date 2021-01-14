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Ситуация ухудшится: в ВОЗ дали неутешительный прогноз по второму году пандемии

Автор: Анна Шиканова

Всемирная организация здравоохранения считает, что второй год пандемии коронавируса может оказаться намного сложнее первого. Это связано с тем, что COVID-19 продолжает стремительно распространяться и появилось несколько штаммов этого заболевания.

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Как сказал директор программы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан в среду, 13 января, мир входит во второй год пандемии. Об этом говорится в официальном Twitter организации.

"Он может оказаться более сложным, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем", - высказался эксперт и добавил, что специалисты наблюдали "идеальный сезонный шторм" в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке.

"Холод, люди, которые заходят внутрь помещений, усиление социального смешения, сочетание факторов, которые привели к увеличению передачи коронавируса во многих странах", - отметил Райан.

Технический директор ВОЗ Мария ван Керкхов сообщила, что праздничные мероприятия во многих странах также ухудшили ситуацию. Она призвала людей придерживаться социальной дистанции и минимизировать контакты с другими людьми, которые не являются членами семьи.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США обнаружили два новых штамма коронавируса и один из них похож на "британский", а у второго три генетические мутации.

А также рассказывали о том, что врач назвал продукты, от которых лучше отказаться при COVID-19.

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