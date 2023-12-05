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"Лікар не хоче тягнути". Синові відомого українського ведучого знадобилася термінова операція

Слава Дьомін із сином (фото: instagram.com/slavademin_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український ведучий Слава Дьомін показався зі своїм 13-річним сином у лікарні. За словами зірки, хлопець зараз проходить різні аналізи, а вже у середу на нього чекає перша в його житті операція, яка буде проходити під загальним наркозом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Що відомо

Спадкоємець Дьоміна відвідав ЛОРа, після чого йому порекомендували видалити аденоїди. Інакше у Влада можуть виникнути проблеми з диханням і носовою перегородкою.

Сину Славі Дьоміна потрібна операція (фото: instagram.com/slavademin_official)

"Владу 13 років і час видаляти аденоїди. Далі лікар не хоче тягнути, адже це може повпливати на ніс, дихання і перегородку", - поділився ведучий.

Слава зазначив, що вони з мамою юнака дуже переживають перед майбутнім хірургічним втручанням.

А от сам Влад налаштований рішуче, і чекає цього більше, ніж День святого Миколая.

Сину Славі Дьоміна потрібна операція (фото: instagram.com/slavademin_official)

"Це буде його перша операція під загальним наркозом. Каже, що чекає на неї більше, ніж на Миколая", - зазначив чоловік.

Нагадаємо, у 2020 році Слава Дьомін розійшовся з дружиною Оксаною, з якою був одружений 13 років.

В ексів залишився син Влад, заради якого вони й зберегли хороші стосунки.

Слава Дьомін із сином (фото: instagram.com/slavademin_official)

Нещодавно Джеджула гнівно відреагував на інтерв’ю ексдружини.

Також у мережі обговорюють можливе рідкісне психічне захворювання Брітні Спірс.

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