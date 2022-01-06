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Синоптики рассказали, ждать ли украинцам крещенских морозов

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в январе будет с морозными днями, и холоднее станет уже на Рождество, но вплоть до Крещения лютых морозов синоптики не прогнозируют.

Что будет с погодой в стране в следующие две недели - читайте ниже в материале Styler.

По данным ресурса Gismeteo, аномальное тепло, которое пришло в страну в начале января, покидает нас, а на смену приходит минусовая температура.

В ближайшие дни днем будет около нуля, ночью до -10 градусов на севере и востоке, в остальных регионах немного теплее.

Морозы будут держаться до Старого нового года, а затем снова потеплеет до дневных "плюсов". На Крещение, 19 января, снова похолодает - днем ожидается около нуля, а ночью небольшой мороз.

Смотрите ниже карты погоды для Киева, Харькова, Львова, Одессы.

Скрин: Прогноз погоды в Украине на 2 недели (gismeteo.ua)

Синоптики Meteoprog и Accuweather дают подобный прогноз: похолодание на Рождество, усиление морозов на Старый новый год и умеренные "минусы" на Крещение.

Скрин: Погода в Киеве на 2 недели (accuweather.com, meteoprog.ua)

Ранее мы писали, что такое метеозависимость, почему мы реагируем на погоду, и можно ли это вылечить.

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Погода в Украине