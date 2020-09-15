Синоптики рассказали, когда в Украине ждать первые заморозки и снег

Погода в Украине принесет первые ночные заморозки и снег уже в октябре. Синоптики рассказали, что вторая половина осени может огорчить плохой погодой и низкими температурами, но осадков будет мало, как и в прошлом году. Что касается сентября, то первая половина месяца уже превысила климатические нормы, а во второй - температура спадет. И произойдет это уже к концу текущей недели.

А в октябре стоит ждать обычных для этого месяца туманов и заморозков ночью, но днем температура будет плюсовой. Такое мнение высказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, пишет КП в Украине.

Метеоролог говорит, что хотя этой осенью будет дефицит влаги, во второй половине возможен мокрый снег, но при этом на фоне нетипичной для этого периода довольно высокой температуры. А зима снова будет малоснежной с небольшими морозами, оттепелями.

Народный синоптик Леонид Горбань также считает, что в октябре температура опустится ниже нуля и выпадет снег. Температура на севере и в центре Украины в начале и в середине месяца будет колебаться от минимальных 4-5 градусов ночью до максимально высоких 16-18 днем. Но во второй половине месяца температура опустится до 2-4 градусов мороза и пойдет снег (кроме юга).

Ноябрь будет преимущественно теплым с незначительными морозами и осадками в виде снега и дождя.

Отметим, что синоптики дали прогноз погоды до конца сентября, в котором назвали дату первого серьезного похолодания и рассказали, когда в Украину придет октябрьское "бабье лето".