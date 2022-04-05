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Синоптики рассказали, когда придет самый теплый день: местами будет +20 градусов

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 19:03
Синоптики рассказали, когда придет самый теплый день: местами будет +20 градусов Фото: Погода в Украине принесет сильное потепление (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине понемногу направляется к весенним показателям, и уже скоро нас ждет настоящее тепло, местами 20-градусное. Так, самым теплым днем в ближайшей перспективе станет Благовещение, 7 апреля, затем снова немного похолодает.

Что будет с погодой в стране - читайте ниже в нашем материале Styler.

Прогноз на 6 апреля

По данным Наталки Диденко в среду максимальная температура воздуха в большинстве областей составит +10... +14 градусов. Немного прохладнее будет на севере, здесь +8... +11.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Черновицкой области и Крыму - теплее, +12... +17.

На большинстве территорий без осадков, однако небольшой дождь вероятен на Волыни, в Ровенской, Житомирской области.

"Ветер останется порывистым, завтра его направление, чтобы гадость отгонять - туда, куда нам надо", - пишет синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве 6-го апреля потеплеет до +12 градусов. Осадки маловероятны. Ветер еще останется порывистым.

Какая будет погода дальше

По словам синоптика, 7-го апреля, на Благовещение, в Украину придет самый теплый день с ближайшей перспективы, +12... +18, местами +20 градусов. Затем температура воздуха понизится, но не сильно - на несколько градусов.

Смотрите ниже в картах Украинского гидрометцентра прогноз на ближайшие три дня.

Синоптики рассказали, когда придет самый теплый день: местами будет +20 градусовСиноптики рассказали, когда придет самый теплый день: местами будет +20 градусовСиноптики рассказали, когда придет самый теплый день: местами будет +20 градусов

Скрин: Погода в Украине 6-8 апреля (meteo.gov.ua)

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