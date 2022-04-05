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Синоптики розповіли, коли прийде найтепліший день: місцями буде +20 градусів

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Вівторок 05 квітня 2022 19:03
Синоптики розповіли, коли прийде найтепліший день: місцями буде +20 градусів Фото: Погода в Україні принесе сильне потепління (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні потроху прямує до весняних показників, і вже скоро нас чекає справжнє тепло, місцями 20-градусне. Так, найтеплішим днем в найближчій перспективі стане Благовіщення, 7 квітня, потім знову трохи похолоднішає.

Що буде з погодою в країні - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Прогноз на 6 квітня

За даними Наталки Діденко, в середу максимальна температура повітря у більшості областей становитиме +10... +14 градусів. Трохи прохолодніше буде на півночі, тут +8... +11.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Чернівецькій області і Криму - найтепліше, +12... +17.

На більшості територій без опадів, однак невеликий дощ імовірний на Волині, в Рівненській, Житомирській області.

"Вітер залишиться рвучким, завтра його напрямок, щоб гидоту відганяти - туди, куди нам треба", - пише синоптик.

Погода в Києві

У Києві 6-го квітня потепліє до +12 градусів. Опади малоймовірні. Вітер ще залишиться поривчастим.

Яка буде погода далі

За словами синоптика, 7-го квітня, на Благовіщення, в Україну прийде найтепліший день з найближчої перспективи, +12... +18, місцями +20 градусів. Потім температура повітря знизиться, але не сильно - на кілька градусів.

Дивіться нижче в картах Українського гідрометцентру, прогноз на найближчі три дні.

Синоптики розповіли, коли прийде найтепліший день: місцями буде +20 градусівСиноптики розповіли, коли прийде найтепліший день: місцями буде +20 градусівСиноптики розповіли, коли прийде найтепліший день: місцями буде +20 градусів

Скрін: Погода в Україні 6-8 квітня (meteo.gov.ua)

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