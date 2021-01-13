Синоптики рассказали, когда Киев засыплет снегом

Снег в Киеве (фото: РБК-Украина)

Снег в Киеве наиболее вероятен завтра, 14 января ближе к вечеру. Сегодня, 13-го числа до конца дня также возможны небольшие осадки, но ничего существенного синоптики не прогнозируют.

"В Киеве 14 января снег вероятен ближе ко второй половине дня или вечером. Этой ночью в столице -3... -5 градусов, а завтра днем -2... -4 градуса", - написала Наталка Диденко в Facebook.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что в Киеве и области ожидается небольшой снег 14-15 января, но сильных снегопадов не будет. Однако пятница, 15-го числа, принесет первые существенные морозы - от -9 до -12 градусов в течение дня.

Погода в Киеве 14 и 15 января (скрин: meteo.gov.ua)

А ресурс Gismeteo прогнозирует незначительный снег уже сегодня вечером, 13 января. Более существенные осадки ожидаются вечером, 14-го числа. Кроме того синоптики обещают на пятницу морозы до -17 градусов.

Погода в Киеве на три дня (скрин: gismeteo.ua)

Отметим, что с вечера 12 января южные, восточные и часть центральных областей засыпает снегом. Зима пришла, в частности, в Одессу, Харьков, Днепр и Запорожье.

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