Синоптики рассказали, когда дневная температура в Украине достигнет "минуса"

Так, по прогнозу Gismeteo, дневного минуса нам следует ждать в середине ноября, 15-16-го числа. Тогда же вероятен и первый снег на равнинной части страны.

Холоднее будет на севере и западе, 0... -1 днем и до -6 ночью, ближе к центру, на востоке и юге теплее - днем тут все еще сохранится плюсовая температура, +2+5.

Далее, вторая половина ноября высокой температурой радовать не будет, все ожидается в пределах 0... +5, на юге до +8 градусов.

Пока же, на следующей неделе нас ждут "погодные качели".

Смотрите ниже прогноз погоды для Киева, Сум, Львова, Харькова, Днепра и Одессы.

Скрин: Погода в Украине в следующие 2 недели (gismeteo.ua)

Что будет с погодой сегодня

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что понедельник будет облачным, но с прояснениями. А в Карпатах возможет мокрый снег.

"Ночью в западных и северных, днем в центральных областях местами небольшой дождь, в Карпатском регионе умеренные дожди, в горах с мокрым снегом. Ночью и утром в южной части местами туман", - заявили синоптики.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью +2+7 градусов, днем +7+12, в южной части ночью +4+9 тепла, днем +12+17.

Смотрите ниже на карте погоды от гидрометцентра, ждать ли сегодня дождя в вашем регионе.

Скрин: Погода в Украине 8 ноября (meteo.gov.ua)