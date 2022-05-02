Синоптики обновили прогноз на май: жары не будет

Так, в Укргидрометцентре прогнозируют, что среднемесячная температура в мае будет в пределах нормы, или же немного выше.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 15-18 градусов тепла (в Карпатах 11-14), что на 1-1,5 градуса выше нормы, на северо-западе и северо-востоке Украины - около нормы.

Месячное количество осадков ожидается 35-82 мм (в Карпатах 102-128 мм), что в пределах месячной нормы", - сообщили синоптики.

В Gismeteo прогнозируют, что температура будет повышаться медленно, иногда с колебаниями вниз. Время от времени вероятны сильные дожди, грозы.

Смотрите ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова, Одессы на месяц:

Ресурс Accuweather тоже дает "скромный" прогноз. В частности, в Киеве температура не будет достигать выше +23 градусов, а в первой декаде месяца ожидаются +13+15 днем.

Сайт Meteoprog показывает чуть более высокую температуру. По крайней мере последние две трети месяца будут по большей части выше +20.