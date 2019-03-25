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Синоптики пообещали украинцам мерзкую погоду

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 06:19
Синоптики пообещали украинцам мерзкую погоду
Погода в Украине 25 марта принесет дожди и холод (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в понедельник будет влажной и дождливой на значительной территории

Погода в Украине в понедельник, 25 мая, будет влажной и прохладной. Местами в центральных, западных и южных областях ожидаются небольшие дожди. А на высокогорье Карпат возможен даже снег с дождем. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, передает Украинский гидрометцентр.

На Западе днем дождь почти везде, кроме Волынской и Ровенской областей. Температура будет колебаться от +8 до +12 тепла.

В северных областях без осадков. Днем столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов тепла.

Синоптики пообещали украинцам мерзкую погоду

Погода в Украине 25 марта принесет дожди и холод (фото: pixabay.com)

В центральных областях днем небольшой дождь почти везде, кроме части Полтавщины и Днепропетровщины. Температура +8... +10 градусов.

На Востоке Украины также без осадков, температура будет колебаться от +8 до +11 градусов выше нуля.

В южных областях дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях, на остальной территории - без осадков. Днем воздух прогреется от +9 до +12 градусов.

В Крыму без осадков, днем +10... +12 тепла.

В Киеве осадки в понедельник также не предусматриваются, однако будет довольно сыро и мрачно - от +8 до +10 градусов.

Синоптики пообещали украинцам мерзкую погоду

Погода в Украине 25 марта принесет дожди и холод (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

25 марта по православной традиции чтят память Феофана Исповедника, византийского монаха, летописца и исповедника, а также Григория Двоеслова, который был Папой Римским в Х веке.

Наши предки в этот день по традиции угощали птиц, чтобы скорее призвать весну, ведь именно птицы "приносили" ее в города и села.

По погодным приметам, если в этот день на деревьях виден иней, то июнь будет очень дождливым. А если в день Григория Двоеслова погода по-настоящему весенняя, то летом будет много дождей.

Напомним, что синоптики дали оптимистичный прогноз на канун и день выборов. В этот день ожидается прекрасная погода - ясно, солнечно и тепло.

Ранее мы также писали, что по словам метеоролога Вазиры Мартазиновой, температура воздуха в апреле и мае превысит норму на 2-3 градуса.

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