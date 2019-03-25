ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики пообіцяли українцям мерзенну погоду

STYLERЖиття    25.03.2019 - 06:19
Синоптики пообіцяли українцям мерзенну погоду
Погода в Україні 25 березня принесе дощі і холод (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в понеділок буде вологою і дощовою на значній території

Погода в Україні в понеділок, 25 травня, буде вогкою і прохолодною. Місцями в центральних, західних та південних областях очікуються невеликі дощі. А на високогір'ї Карпат можливий навіть сніг з дощем. Вітер західний, південно-західний, 5-10 метрів за секунду, передає Український гідрометцентр.

На Заході вдень дощитиме майже скрізь, окрім Волинської та Рівненської областей. Температура коливатиметься від +8 до +12 тепла.

В північних областях без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +11 градусів тепла.

Синоптики пообіцяли українцям мерзенну погоду

Погода в Україні 25 березня принесе дощі і холод (фото: pixabay.com)

В центральних областях вдень невеликий дощ майже скрізь, окрім частини Полтавщини та Дніпропетровщини. Температура +8... +10 градусів.

На Сході України також без опадів, температура коливатиметься від +8 до +11 градусів вище нуля.

В південних областях дощі пройдуть в Одеській та Миколаївській областях, на решті територій - без опадів. Вдень повітря прогріється від +9 до +12 градусів.

У Криму без опадів, вдень +10... +12 тепла.

В Києві опади в понеділок також не передбачаються, проте буде доволі вогко і похмуро - від +8 до +10 градусів.

Синоптики пообіцяли українцям мерзенну погоду

Погода в Україні 25 березня принесе дощі і холод (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

25 березня за православною традицією шанують пам'ять Феофана Сповідника, візантійського монаха, літописця та сповідника, а також Григорія Двоєслова, який був Папою Римським в Х столітті.

Нащі пращури в цей день за традицією пригощали птахів, щоб швидше закликати весну, адже саме птахи "приносили" її в міста і села.

За погодними прикметами, якщо в цей день на деревах видно іній, то червень буде дуже дощовим. А якщо в день Григорія Двоєслова погода по-справжньому весняна, то влітку буде багато дощів.

Нагадаємо, що синоптики дали оптимістичний прогноз на переддень і день виборів. У цей день очікується прекрасна погода - ясно, сонячно і тепло.

Раніше ми також писали, що за словами метеоролога Вазіри Мартазінової, температура повітря в квітні та травні перевищить норму на 2-3 градуси.

У Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека Погода на сьогодні: в Україні посиляться заморозки
Новини України Погода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся