Синоптики пообіцяли українцям мерзенну погоду

Погода в Україні 25 березня принесе дощі і холод (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в понеділок буде вологою і дощовою на значній території

Погода в Україні в понеділок, 25 травня, буде вогкою і прохолодною. Місцями в центральних, західних та південних областях очікуються невеликі дощі. А на високогір'ї Карпат можливий навіть сніг з дощем. Вітер західний, південно-західний, 5-10 метрів за секунду, передає Український гідрометцентр.

На Заході вдень дощитиме майже скрізь, окрім Волинської та Рівненської областей. Температура коливатиметься від +8 до +12 тепла.

В північних областях без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +11 градусів тепла.

Погода в Україні 25 березня принесе дощі і холод (фото: pixabay.com)

В центральних областях вдень невеликий дощ майже скрізь, окрім частини Полтавщини та Дніпропетровщини. Температура +8... +10 градусів.

На Сході України також без опадів, температура коливатиметься від +8 до +11 градусів вище нуля.

В південних областях дощі пройдуть в Одеській та Миколаївській областях, на решті територій - без опадів. Вдень повітря прогріється від +9 до +12 градусів.

У Криму без опадів, вдень +10... +12 тепла.

В Києві опади в понеділок також не передбачаються, проте буде доволі вогко і похмуро - від +8 до +10 градусів.

Погода в Україні 25 березня принесе дощі і холод (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

25 березня за православною традицією шанують пам'ять Феофана Сповідника, візантійського монаха, літописця та сповідника, а також Григорія Двоєслова, який був Папою Римським в Х столітті.

Нащі пращури в цей день за традицією пригощали птахів, щоб швидше закликати весну, адже саме птахи "приносили" її в міста і села.

За погодними прикметами, якщо в цей день на деревах видно іній, то червень буде дуже дощовим. А якщо в день Григорія Двоєслова погода по-справжньому весняна, то влітку буде багато дощів.

Нагадаємо, що синоптики дали оптимістичний прогноз на переддень і день виборів. У цей день очікується прекрасна погода - ясно, сонячно і тепло.

Раніше ми також писали, що за словами метеоролога Вазіри Мартазінової, температура повітря в квітні та травні перевищить норму на 2-3 градуси.