ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Синоптики назвали дату первых морозов в Украине: уже скоро

Автор: Светлана Мащенко

Погода готовит украинцам неприятный октябрьский сюрприз в виде морозов

Погода в Украине вскоре принесет октябрьские заморозки. Синоптики в долгосрочном прогнозе на месяц рассказали, что первого "минуса" в стране следует ждать уже в третьей декаде октября.

Так, судя по прогнозу синоптиков Gismeteo, на кардинальное снижение температура пойдет уже после 20-го октября. Ниже ноля в ночное время температура опустится на Западе, а в остальных регионах будет граничить с нулевыми показателями уже 24-го числа.

На Юге заморозков пока не будет, но вот северо-запад будет с небольшими ночными морозами.

Синоптики прогнозируют, что последняя десятидневка октября будет уже прохладной - около +10 градусов днем, и еще ниже ночью.

Самые читаемые новости

В ближайшей перспективе в Украине будет тепло (около +20 градусов), но с дождями на большей части территорий).

Ниже прогноз погоды для Киева, Одессы, Львова и Харькова на ближайший месяц.

Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Отметим, что в Киеве сегодня, 7 октября, с самого утра не утихает дождь.

А вот народные синоптики, а также квалифицированные метеорологи и климатологи рассказали украинцам, что зима и осень в этом году будут аномальными.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода