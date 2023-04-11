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Готувати парасольки? Синоптики дали прогноз погоди на Великдень

Погода на Великдень в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Великдень в Україні святкуватиметься 16 квітня, у неділю. На жаль, погода не потішить нас весняним теплом.

У матеріалі Styler читайте – який прогноз на світле свято дають народні синоптики.

Погода на Великдень в Україні

На жаль, погода на свято зовсім не потішить людей теплом. З цим солідарні практично всі синоптики.

Наприклад, народний синоптик Ігор Кібальчич у своєму огляді прогнозує на Великдень відсутність істотних опадів. Погодні умови визначатиме гребінь антициклону із півночі.

"Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде +3-8°, вдень +11-16°. На півночі Лівобережжя вночі 0+5°, вдень +8-13°", - повідомив він.

Синоптик Станіслав Щедрін повідомляє, що на Великдень в Україні буде холодніше, ніж тепло. Температура повітря по всій країні складатиме в межах +12-17 градусів.

"У неділю, 16 квітня, в країні пануватиме переважно суха і малохмарна погода, лише подекуди можливі локальні зливи, подекуди з грозами", - зазначив він.

Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує на Великдень свіжу погоду без відчутного тепла.

"На Великдень в Україні вночі очікується +5+9 градусів, свіженько, думайте, що одягнути гарне тепліше, вдень 16 квітня передбачається +9+12 градусів. Дощі ймовірніші лише у західних областях", - повідомила експерт.

Нагадаємо, що синоптик розповіла про погоду на Великдень в Україні.

Зазначимо, що в Укргідротметцентрі прогнозують, що загалом квітень буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси.

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