Синоптик розповіла, чи чекати українцям тепла у травні

Весна в Україні не дуже тішить мешканців своїм теплом. Чи буде традиційна погода у третьому весняному місяці?

Коли прийде потепління

Наталія розповіла, що в країні очікується незначне потепління вдень. Вночі залишатимуться холодними. Також у травні в Україну прийдуть традиційні опади.

До речі, ночами не виключені заморозки на ґрунті. Втім, температура буде не надто високою – лише 2-4 градуси тепла.

"Надалі, з 11 числа і до 14-го вночі переважно без опадів, а вдень уже місцями короткочасний дощ. Це означає, що антициклон менше впливатиме на територію України, слабшатиме", - розповіла синоптик.

Експерт повідомила, що дощі будуть теплими, що каже все-таки про наближення літа.

За її словами, потепління прийде до країни з 15 травня.

"Поки що можемо говорити про те, що від 15-16 числа буде зміна синоптичних умов, антициклон повністю покине територію країни, надійде циклон з півдня, за попередніми прогнозами, буде поле зниженого тиску, збільшиться хмарність. Це після 16 числа. Прийдуть дощі, але поки що складно сказати, наскільки тривалі", – резюмувала Птуха.

Прогноз на травень від Наталки Діденко

Синоптик прогнозує потепління вже з 12 травня.

"Але все ж краще зазирнути ближче до кінця тижня - там привітно махає рукою потепління. З 12-го травня температура повітря нарешті підвищиться! На суботу-неділю теплі плани - якраз. Чи дачі, чи городи, чи поїздки важливі й не дуже, чи прогулянки в парку, головне, травень нарешті усміхнеться до нас теплою прекрасною погодою" - написала експерт на Facebook.