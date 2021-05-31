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Синоптики рассказали, когда в Украину придет 35-градусная жара

Автор: Светлана Мащенко

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет настоящее жаркое лето, а также спрогнозировал, какая будет температура в июне, июле и августе.

Об этом пишет apostrophe.ua.

По его словам, начало лета жарким не будет. В первый месяц температура ожидается около +20+25 градусов. В июле станет жарче, а август будет самым знойным в этом сезоне.

Так, начало июля ожидается с около +29 градусами. При этом ожидаются тропические ливни и шквалы.

А вот самыми жаркими станут первые пятнадцать дней августа. В это время столбики термометров будут показывать около +33+35 градусов. Жара спадет до +30 только в середине месяца.

А с 22 августа нас ждет волна похолодания, когда температура воздуха снизится до +22+24 днем и +10+11 в ночное время.

Тем временем синоптики Gismeteo поделились прогнозом погоды на месяц для Киева, судя по которому существенного тепла в июне ждать не стоит.

Прогноз погоды в Киеве на июнь (gismeteo.ua)

Тем временем синоптики рассказали, когда же украинцам ждать долгожданного потепления после того, как конец мая огорчил холодом и дождями.

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