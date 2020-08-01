Синоптики рассказали украинцам о погоде на август: будут побиты температурные рекорды

Украинцев в этом году ждет очень жаркий август с аномальными для этого месяца температурами. Также будут побиты все температурные рекорды. Об этом сообщил синоптик Николай Кульбида.

"Пользуясь этими вещами, можно сказать, что август по тем тенденциями изменения климата, он второй после июля по повышению температуры воздуха", - сообщил Кульбида изданию УНН.

Синоптик отметил, средняя температура августа за последние лет 30 в Украине выросла почти на 2 градуса.

"Это говорит о том, что в 99% температура воздуха августа месяца все равно будет выше любой климатической нормы - и значительно выше. Следует ожидать, что август будет жаркий", - подчеркнул Кульбида.

Эксперт сообщил, что нас ждут в августе температурные рекорды, но это будет не весь месяц.

"И не исключено, что будут побиты температурные рекорды. Но, однозначно, что так не будет целый месяц. Будут периоды определенных погодных изменений, снижения температуры, но они будут очень кратковременные", - отметил директор Укргидрометцентра.

Кстати, народный синоптик Леонид Горбань придерживается такого же мнения, что август будет сухим и жарким, но его начало будет прохладным.

"Ожидается комфортная прохлада с небольшими осадками, температура от +22 градусов тепла днем в западных и северных регионах, до +25 в восточных и центральных, и +27, как и положено, в курортных - южных", - рассказал синоптик изданию "Сегодня".

Горбань сообщил, что к концу августа жара достигнет +32 градусов.

Ранее мы сообщали, какие сюрпризы готовит украинцам погода в августе.