Синоптик предупредила о внезапном изменении погоды в Украине

Стало известно, когда ожидается существенное потепление

Синоптик Наталка Диденко рассказала, что в пятницу, а также на ближайших выходных в Украине ожидается существенное изменение погодных условий. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Диденко сообщила, что атмосферный фронт, приход которого анонсировали метеопрогнозы, до Украины не дойдет, а вместо него придет антициклон, который принесет с собой солнечную погоду.

"Погода меняется, как ветер весной. Еще вчера все грустили под серыми облаками, сегодня солнышко осветило даже дальние уголки в доме и сразу стало видно, с какого места начинать большую весеннюю уборку. Еще вчера атмосферный фронт угрожал на выходные Украине дождем и мокрым снегом, а сегодня он, поджав хвост, растворится над Польшей. 8 февраля в Украине антициклон с романтическим именем Chloe организует сухую погоду с переменной облачностью", - рассказала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она отметила, что понижение температуры воздуха все-таки будет, но при этом будет солнечно и сухо в большинстве областей Украины.

"От прогноза похолодания не отказываюсь, но что нам какие-то ночные 1-6 градусов, местами даже -5 -10 градусов, когда днем будет светить солнце? И кстати, пятничный день будет довольно теплым, 0 +3 градуса, на Закарпатье и на крайнем юге +2 +6 градусов. В Крыму и Приазовье может нахмуриться и пойти дождь", - написала Диденко.

В столице 8 февраля будет сухо и солнечно, низкая температура воздуха ожидается только ночью.

"В Киеве 8 февраля будет сухо, солнечно, ночью холодно, до -6 градусов, днем ожидается около нуля. На дорогах будет скользко, а с крыш капать вода и свисать сосульки – осторожно!" – предупредила синоптик и рассказала какая погода ожидается в ближайшие несколько дней.

"Суббота и воскресенье обещают также быть сухими и приветливыми к нам. Ночной мороз на выходных усилится, но уже днем 10 февраля в Украине южные потоки принесут очередное потепление", - пообещала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали, как долго будет держаться морозная погода.

А также рассказывали о том, что украинцам дали неутешительный прогноз погоды на ближайшие несколько дней.