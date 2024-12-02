Синельников розсекретив, скільки заробляє під час війни

Синельников зазначив, що у нього зараз кілька джерел доходу: YouTube, кафе та заощадження, які він мав раніше.

"Трохи YouTube, трохи кав'ярня, трохи "жирові залишки", - пожартував ведучий.

Це не зупинило Дьоміна, і він став докладніше розвивати цю тему.

"Зараз на місяць твій особистий заробіток, це тисяча - дві, дві - три чи три плюс доларів?" - запитав Дьомін.

"Три плюс", - відповідь ведучий "Орла і решки".

Він зазначив, що в середньому заробляє 3 тисячі доларів на місяць.

"У середньому три, може чотири - п'ять", - зазначив Синельников.

Потім Дьомін запитав, чи вдається щось відкладати із цієї суми (близько 150 тисяч гривень).

"На жаль, я все одно з "кубишки" потроху дістаю. Оскільки ми відкрили кав'ярню, зараз відключення. Вона або працює, або відключення, і вона не працює, давай поставимо сонячні панелі. Потрібно інвестувати. Вона тільки-но почала працювати краще", - зазначив Синельников.

Таким чином, телеведучий інвестує в майбутнє.

"Я вважаю, що ми всі зараз, усі українці, займаємося виключно інвестицією в цю державу і в себе", - зазначив Синельников.

Хто такий Євген Синельников

Синельников - український телеведучий та режисер, більш відомий як режисер-постановник та один із ведучих програми про подорожі "Орел і решка" на телеканалі "Інтер". Ведучий передачі "Дома краще" на YouTube.

Наразі розвиває новий проект у YouTube під назвою "482 Зроблено в Україні" про український бізнес.

"Вся продукція, яка виробляється у нашій державі, продається тут чи за кордоном, починається зі штрих-коду 482", - пояснив назву Синельников.

Євген Синельников (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)