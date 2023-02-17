Синдром річниці: психологи порадили, як українцям пережити 24 лютого

Психологи наголошують, що українців може "накрити" нова хвиля тривожності та страху на річницю повномасштабного вторгнення Росії у нашу країну - 24 лютого. Фахівці порадили, як домомогти собі прожити ці емоцій й рухатись далі.

Як проявляється синдром

"Дратівливість, звинувачення себе та інших, втома сльози, тривожні думки, почуття, яким іноді важко знайти пояснення чи причину, та які виникають у період річниці значущих подій. Якщо коротко - це ехо травми, яке наздоганяє нас. Деякі дослідники кажуть, що ефект має бути серед проявів ПТСР, адже це логічна частина горювання", - йдеться у повідомленні.

За словами психологів, у декого вже з'явились ці прояви, коли вони у грудні знову почали носити зимовий одяг. Когось ще "накриє", а когось цей синдром омине. Це залежить від роботи психіки, у всіх вона різна.

Що робити з цими відчуттями

Задача цього етапу дозволити собі прийняти минуле, дозволити оплакати його і свої надії, те, що як було, вже не буде. Далі - вкорінитись у теперішньому, починати його відбудовувати і дивитись у майбутнє, яке буде іншим, ніж колись планувалось.

Якщо важко впоратись із проявами синдрому, важливо відкласти прийняття важливих рішень.

"Саме зараз може з'явитись бажання щось кардинально змінити - піти з роботи, змінити формат відносин. Важливо дати собі час і утриматися від важливих рішень, бо саме зараз ви не можете критично оцінювати свої дії", - пояснює психолог Світлана Ройз.

Більшість із нас може відчувати загострене відчуття провини, коли дозволяє відчувати собі радість. Потім можемо карати себе за це (це може проявлятись як втомою, так і саморуйнівною поведінкою). Пам'ятайте, що радість - це енергія, вона зараз дуже потрібна. Тому відновіть сон, слідкуйте за тілесними потребами.

Як допомогти собі

Варто відповісти собі на ці питання:

Хто в колі вашої підтримки?

Яка особиста сила допомагала вам у цьому році?

Що ви вважаєте своїми неочікуваними надбаннями?

На які цінності ви спираєтесь чи спирались?

Про що ви можете сказати - я не очікував/очікувала, що я так можу?

Психологи також радять зробити у смартфоні теку "Хроніки перемоги". Зберіть там фотографії, відео, меми - все, що для вас символізує силу.

Плануйте майбутнє - довгострокове чи навіть на найближчий час.

Вірте у перемогу, ЗСУ, у себе та інших людей.

Проговоріть кілька разів подумки фразу "я обираю життя". І зверніть увагу на те, що ви уявляєте у цей момент - аромат, звук, смак, дотики?

"Якщо не знаходите приводів для радості, то ось вам хоча б один - ви витримали цей надскладний рік. Відзначте цю перемогу", - наголошують психологи.

Якщо відчуваєте, що складно витримати навантаження, зверніться за допомогою.