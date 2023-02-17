Синдром річниці: психологи порадили, як українцям пережити 24 лютого
Психологи наголошують, що українців може "накрити" нова хвиля тривожності та страху на річницю повномасштабного вторгнення Росії у нашу країну - 24 лютого. Фахівці порадили, як домомогти собі прожити ці емоцій й рухатись далі.
Порадами психологів поділились на медичній сторінці в Instagram.
Як проявляється синдром
"Дратівливість, звинувачення себе та інших, втома сльози, тривожні думки, почуття, яким іноді важко знайти пояснення чи причину, та які виникають у період річниці значущих подій. Якщо коротко - це ехо травми, яке наздоганяє нас. Деякі дослідники кажуть, що ефект має бути серед проявів ПТСР, адже це логічна частина горювання", - йдеться у повідомленні.
За словами психологів, у декого вже з'явились ці прояви, коли вони у грудні знову почали носити зимовий одяг. Когось ще "накриє", а когось цей синдром омине. Це залежить від роботи психіки, у всіх вона різна.
Що робити з цими відчуттями
Задача цього етапу дозволити собі прийняти минуле, дозволити оплакати його і свої надії, те, що як було, вже не буде. Далі - вкорінитись у теперішньому, починати його відбудовувати і дивитись у майбутнє, яке буде іншим, ніж колись планувалось.
Якщо важко впоратись із проявами синдрому, важливо відкласти прийняття важливих рішень.
"Саме зараз може з'явитись бажання щось кардинально змінити - піти з роботи, змінити формат відносин. Важливо дати собі час і утриматися від важливих рішень, бо саме зараз ви не можете критично оцінювати свої дії", - пояснює психолог Світлана Ройз.
Більшість із нас може відчувати загострене відчуття провини, коли дозволяє відчувати собі радість. Потім можемо карати себе за це (це може проявлятись як втомою, так і саморуйнівною поведінкою). Пам'ятайте, що радість - це енергія, вона зараз дуже потрібна. Тому відновіть сон, слідкуйте за тілесними потребами.
Як допомогти собі
Варто відповісти собі на ці питання:
- Хто в колі вашої підтримки?
- Яка особиста сила допомагала вам у цьому році?
- Що ви вважаєте своїми неочікуваними надбаннями?
- На які цінності ви спираєтесь чи спирались?
- Про що ви можете сказати - я не очікував/очікувала, що я так можу?
Психологи також радять зробити у смартфоні теку "Хроніки перемоги". Зберіть там фотографії, відео, меми - все, що для вас символізує силу.
Плануйте майбутнє - довгострокове чи навіть на найближчий час.
Вірте у перемогу, ЗСУ, у себе та інших людей.
Проговоріть кілька разів подумки фразу "я обираю життя". І зверніть увагу на те, що ви уявляєте у цей момент - аромат, звук, смак, дотики?
"Якщо не знаходите приводів для радості, то ось вам хоча б один - ви витримали цей надскладний рік. Відзначте цю перемогу", - наголошують психологи.
Якщо відчуваєте, що складно витримати навантаження, зверніться за допомогою.
Раніше ми розповідали, яких людей не можна допускати у своє життя, щоб вони його не зіпсували.
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