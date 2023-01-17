Синдром чоловічої дратівливості: що це таке і звідки він з'являється

Що відбувається з чоловіками після 40 років

Коли поведінка чоловіка починає змінюватися після 40 років, то зазвичай кажуть, що почалася криза середнього віку. І в кожного чоловіка цей період проявляється по-різному. Хтось стає надмірно дратівливим і сварки у сім'ї починають відбуватися дуже часто. Деколи це призводить навіть до розриву.

Ну а хтось починає надолужувати втрачене - купує дорогі речі, вирушає в подорож, починає шукати себе або захоплюється небезпечними розвагами - перегони, стрибки з парашута і таке інше.

Чому це відбувається з чоловіками

За настрій чоловіків, як і жінок, відповідають гормони. І після 40 років вони також починають падати. У випадку з чоловіками – у них починає знижуватись кількість головного чоловічого гормону, тестостерону. А він в організмі відповідає за багато речей.

Наприклад, за пам'ять. А ще – за м'язи та міцність кісток. І коли йдеться про віковий андрогенний дефіцит, у чоловіка настає андропауза. У кожного чоловіка цей процес відбувається по-різному, не обов'язково одразу після 40 років.

Якщо чоловік займається спортом, правильно харчується, у нього немає хронічних захворювань і регулярно є секс, то андропауза може наступити й в пізнішому віці.

Як зрозуміти, що чоловік має такі проблеми

Чоловіки схильні приховувати свої емоції, вони беруть на себе зобов'язання і з близькими намагаються не ділитися переживаннями. І часом вони самі не розуміють, чому їх раптово стало все довкола дратувати. Найчастіше вони це пов'язують зі стресами та безліччю постійних проблем.

Допомогти зрозуміти, що відбувається з чоловіком, допоможе спостереження за ним. Якщо з'явилася надмірна дратівливість, сумний настрій, тривожність, агресивність, відсутність самоконтролю, різкі перепади настрою, низька самооцінка – це вказує на синдром чоловічої дратівливості.

Більш приховані ознаки:

Зниження статевого потягу

Проблеми з ерекцією

Порушення сечовипускання (часті позиви, печіння)

Пітливість та задишка

Проблеми з тиском та серцевим ритмом

Болі у грудях

Збільшення ваги внаслідок жирових відкладень у зоні стегон, живота та грудей

В'ялість шкіри

Зниження працездатності

Ослаблення м'язів

Стреси накопичуються, і вони теж спричиняють зниження тестостерону. І найнеприємніше - багато чоловіків уявлення не мають, що таке андропауза і як з нею справлятися. А це веде до посилення стресу та погіршення гормонального збою.