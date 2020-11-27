При симптомах ОРВИ теперь нужно делать ПЦР-тест: врач дал советы украинцам

Минздрав Украины призвал граждан с признаками ОРВИ тестироваться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на коронавирус. Далее следует ожидать результаты тестов, что может занять 10-12 дней, в зависимости от региона.
Украинский семейный врач и педиатр Антон Асонов в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1" рассказал, как новшество повлияет на работу медиков и что делать, пока не придут результаты тестов.
По его мнению, глобально семейные врачи уже были настроены на то, чтобы рассматривать пациента с симптомами ОРВИ как потенциально больного COVID-19.
"Единственное, что я от себя могу сказать относительно ПЦР, что в государственных лабораториях придется ждать результата достаточно долго. Поэтому я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на экспресс-тесты на обнаружение антигена. В начале осени и (главный санитарный врач Украины Виктор) Ляшко, и (глава Минздрава Максим) Степанов заявили о том, что они закупают эти тесты, и будут активно их внедрять, ведь их специфичность и чувствительность приближаются к ПЦР, но получить результат мы можем за 15-30 минут", - обратил внимание врач.
При этом Асонов подчеркивает, что "в условиях, когда у нас уже вал больных", даже на приеме у врача можно делать такие анализы, и затем уже спокойно ждать результата ПЦР 10 дней, просто чтобы его подтвердить.
Педиатр рассказал, что первые рекомендации можно получить или от самих семейных врачей, или уже от медиков мобильной бригады.
Среди базовых действий Асонов назвал:
Также семейный врач рассказал, при каких показателях происходит обязательная госпитализация. Кроме показателя пульсоксиметра меньше 92 и высокой температуры, должны быть еще и нюансы, связанные с обострением хронических тяжелых болезней: сахарный диабет, онкологические заболевания, бронхолегочные заболевания, сердечно-сосудистая патология.
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