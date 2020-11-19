Украинцам объяснили, что делать при COVID-19 и если думаете, что заболели

Для украинцев разработали советы о поведении во время пандемии и дали полезные рекомендации людям, которые имеют подозрение на заражение коронавирусной болезнью, а также что делать, если уже заболели COVID-19.
Соответствующие установки опубликованы на Facebook-странице "Академии семейной медицины Украины".
В публикации отмечается, что рекомендации специалистов были подготовлены при поддержке Инициативы ХОЛОН, Украинско-швейцарского проекта "Развитие медицинского образования" и Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.
"Эти рекомендации позволят пациентам быть более независимыми от своего врача и быстрее реагировать на опасные признаки", - говорится в сообщении.
Отметьте симптомы, которые наблюдаете у себя или своих родных
Посчитайте баллы и следуйте таким рекомендациям
1-4 балла:
5-20 баллов:
Сохраняйте спокойствие, ведь психическое состояние важное и влияет на общее состояние.
Оставайтесь на самоизоляции
Сообщите всем, с кем были близкие контакты в день проявления симптомов, а также за 1-2 дня до этого.
Принимайте только те лекарства, которые вам назначил врач
Не занимайтесь самолечением и не следуйте "советам" из сети - этим можно только навредить себе.
Делайте только те обследования, которые назначил врач
Ранее глава Минздрава Украины назвал показатели для госпитализации при COVID-19.
Напомним, недавно академик НАНУ рассказал, что даже жесткий карантин не поможет преодолеть коронавирус в Украине.