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Украинцам объяснили, что делать при COVID-19 и если думаете, что заболели

Четверг 19 ноября 2020 17:39
Украинцам объяснили, что делать при COVID-19 и если думаете, что заболели
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Для украинцев разработали советы о поведении во время пандемии и дали полезные рекомендации людям, которые имеют подозрение на заражение коронавирусной болезнью, а также что делать, если уже заболели COVID-19.

Соответствующие установки опубликованы на Facebook-странице "Академии семейной медицины Украины".

В публикации отмечается, что рекомендации специалистов были подготовлены при поддержке Инициативы ХОЛОН, Украинско-швейцарского проекта "Развитие медицинского образования" и Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

"Эти рекомендации позволят пациентам быть более независимыми от своего врача и быстрее реагировать на опасные признаки", - говорится в сообщении.

Я думаю, что заболел COVID-19. Что делать

Отметьте симптомы, которые наблюдаете у себя или своих родных

  • Температура 37,7 и выше. Горячка (озноб, потливость) - 1 балл
  • Боль в горле - 1 балл
  • Головная боль - 1 балл
  • Нарушение вкуса - 1 балл
  • Заложенный нос или насморк - 2 балла
  • Боль в мышцах и суставах - 2 балла
  • Общая слабость - 2 балла
  • Кашель, усложненное дыхание - 3 балла
  • Потеря вкуса и/или обоняния - 3 балла
  • Был ли близкий контакт (15 минут контакта на расстоянии менее 1,5 метра, без масок) с человеком, который болеет или имеет симптомы COVID-19 - 5 баллов.

Посчитайте баллы и следуйте таким рекомендациям

1-4 балла:

  • Оставайтесь дома, избегайте тесных контактов с другими людьми.
  • Наблюдайте 1-2 дня за симптомами, пейте достаточно жидкости, постарайтесь больше отдыхать.
  • Повторный контроль через 1-2 дня: если количество баллов уменьшится - возвращайтесь к вашей обычной жизни.

5-20 баллов:

  • Позвоните семейному врачу и получите инструкции относительно дальнейших действий и возможного тестирования.
  • Избегайте тесных контактов с другими людьми, пейте достаточно жидкости, постарайтесь больше отдыхать.
  • При необходимости принимайте жаропонижающее.

У меня COVID-19. Что мне делать

Сохраняйте спокойствие, ведь психическое состояние важное и влияет на общее состояние.

  • Занимайтесь любимыми делами, практикуйте дыхательные упражнения, отдыхайте
  • Внимательно прислушивайтесь к потребностям вашего организма
  • Проветривайте комнату
  • Пейте 1,5-2 литра жидкости в день, желательно без сахара
  • Следите за температурой и уровнем кислорода в крови
  • Если есть силы, можно выходить на прогулки на улицу - но не подходите к другим людям ближе, чем на 1,5 метра.

Оставайтесь на самоизоляции

Сообщите всем, с кем были близкие контакты в день проявления симптомов, а также за 1-2 дня до этого.

Принимайте только те лекарства, которые вам назначил врач

Не занимайтесь самолечением и не следуйте "советам" из сети - этим можно только навредить себе.

Делайте только те обследования, которые назначил врач

Ранее глава Минздрава Украины назвал показатели для госпитализации при COVID-19.

Напомним, недавно академик НАНУ рассказал, что даже жесткий карантин не поможет преодолеть коронавирус в Украине.

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