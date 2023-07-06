Сімейна пара з Запоріжжя пройшла реабілітацію від Фонду Ахметова

27-річна Анна та 25-річний Юрій Федірко - сім’я з Запоріжжя. Другого березня цього року в їхнє щасливе життя увірвався жах: внаслідок влучання ракети у житловий будинок подружжя отримало численні травми та поранення. Усього за два дні до трагедії вони дізналися, що стануть батьками.

Після лікування Анна та Юрій проходять реабілітацію від Фонду Ріната Ахметова у санаторії на Закарпатті.

"Дитину вдалося зберегти, - ділиться Анна з посмішкою. - Все добре, ми розвиваємося, чекаємо".

Подружжя отримує курс лікувально-оздоровчих процедур у рамках проекту Фонду Ахметова. У санаторії пара відновлюється та відпочиває.

"Тут набагато спокійніше, - додає Юрій. - Здебільшого більш-менш відновилися від цього страху. Зміна обстановки, гадаю, нам допоможе".

У будинок влучило дві ракети. Понад три години подружжя залишалося під завалами у холоді та темряві. Кричали так, як ніколи у житті. Їх почули та врятували. Анна отримала забої тіла та перелом носа, Юрію довелося пересаджувати шкіру, сильно постраждала рука, було розірвано селезінку, стався внутрішній крововилив. Попри пережите, обидва посміхаються і мають великі плани на майбутнє після перемоги України.

"Думаю, на той момент у мене вже народиться син. Я його міцно обійму і ми разом будемо дуже раді цьому. Всією сім’єю тріумфуватимемо цей момент", - ділиться Юрій.

"Плани - дочекатися з російського полону тата, який захищав Маріуполь. Нарешті зрозуміти, що таке спокійно лягати спати. Щоб місто нормально зажило і країна нормально зажила. Працювати далі", - розповідає Анна.

Фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок обстрілів житлових районів, - це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).