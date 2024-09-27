Сім способів в 45 років почуватися на 24

Що треба знати про старіння та молодість організму?

Біохакінг - це нова тенденція, яка обіцяє перелік переваг, включаючи подовження життя, покращення фізичної форми та посилення когнітивних функцій, одночасно зменшуючи запалення та знижуючи ризик хронічних захворювань. Але критики стверджують, що це примха, яка коштує цілий статок і має мало наукових підстав.

45-річний Тім Грей, який живе в Лондоні, є одним із провідних британських експертів з біохакінгу. Він каже, що змінив своє здоров’я та своє життя, застосувавши деякі принципи на практиці.

"Біохакінг, безумовно, став модним словом, але просто це означає профілактичну допомогу та оптимізацію здоров’я. Дванадцять років тому я був генеральним директором свого власного маркетингового агентства і жив за принципом працюй якнайбільше. Зрештою я згорів і дуже захворів. У мене не було сил, щоб вставати з ліжка кожен день", - розповів він.

За його словами, зараз у його 45 років - біологічний вік його організму становить 24 роки.

7 правил здорового життя

1. Оптимізуйте освітлення

Людина створена, щоб вставати і засипати разом із сонцем. Світло підтримує циркадні сигнали - це означає, що вранці нам потрібно вийти на вулицю та піддати себе природному освітленню, щоб підтримати реакцію кортизолу та енергію.

Денне світло зупиняє секрецію мелатоніну, нашого гормону сну. Увечері це означає обмеження впливу штучного освітлення, яке змушує організм не спати. Біохакери використовують сині світлоблокуючі окуляри з червоно-помаранчевими лінзами, які імітують спектр світла, який ми бачимо на заході сонця.

2. Спіть від семи до дев'яти годин

Сон необхідний, щоб організм міг відновитися від пошкоджень, завданих протягом дня. Сон є основою енергії та відновлення. Біохакери часто відстежують сон за допомогою таких пристроїв, як кільце Oura. Якість нашого сну може багато розповісти нам про наш спосіб життя та відновлення. Ми повинні досягти хорошого балансу між глибоким, легким і швидким сном.

3. Правильне харчування та зволоження

Переконайтеся, що ви достатньо вживаєте рідини та їсте правильну їжу. Біохакери часто уникають водопровідної води, замість цього вибирають мінеральну воду або воду зворотного осмосу (спеціальний тип фільтрованої води) з додаванням морської солі для відновлення мінералів.

Що стосується харчових продуктів, зосередьтеся на дієті з мінімальною обробленістю, що містить цілісні продукти, і купуйте органічні фрукти та овочі, а також м’ясо, вирощене травою, де це можливо. Головний принцип - вибирати їжу, яка є якомога ближчою до природи, уникаючи додавання хімікатів, консервантів та пестицидів.

4. Рухайтесь

Біохакери не просто любителі фізичних вправ, а прихильники регулярного руху. Це означає якомога більше ходити пішки та робити регулярні рухові перерви протягом дня. Наші предки не сиділи по вісім годин на день, і ми теж не повинні. Це може знизити когнітивні здібності та спричинити порушення постави.

5. Знайдіть однодумців

Існує багато досліджень про важливість соціальних стосунків і про те, як інші люди впливають на нас як на психологічному, так і на біологічному рівнях. Тому оточіть себе однодумцями, які віддають перевагу позитивним стосункам, орієнтованим на здоров’я. Підтримуюча спільнота допоможе вам процвітати.

6. Знизьте рівень стресу

Ми не створені для сучасного стресового способу життя. Сприяння збалансованості між роботою та особистим життям, проведення часу на природі, спілкування з друзями та сім’єю та спроби таких речей, як дихальна робота та медитація, можуть бути великою підмогою. Доведено, що заземлення – розміщення босих ніг на поверхні землі – зменшує запалення та покращує кровообіг. Лише 10 хвилин на день можуть значно покращити здоров’я та самопочуття.

7. Перевірте здоров’я ротової порожнини

Біохакери вважають, що здоров’я починається з ротової порожнини. Оптимізація мікробіома порожнини рота також допоможе запобігти гниттю. Для цього регулярно очищуйте щіткою язик та полощіть рот кокосовою олією.