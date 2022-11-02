7 правил шопінгу, з якими ви станете гуру інтернет-покупок

Онлайн шопінг по-справжньому здобув популярність ще у період пандемії, а в час війни став ще й найбезпечнішим варіантом покупки. Адже дозволяє прибрати необхідні речі, не виходячи із дому. Попри те, що це дуже зручно, швидко, а часто ще й економно, все ж таки іноді покупці ризикують розчаруватись у замовлених товарах.

Які секрети варто знати при онлайн шопінгу, аби бути задоволеним своїми покупками, розповіли на сайті Ukr.Media

Зробіть виміри

Не орієнтуйтеся лише на розмір, вказаний виробником. У деяких брендів всі речі маломірки, в інших - навпаки. Перед покупкою проведіть виміри своєї фігури і орієнтуйтеся на зазначені параметри. Таблиці з розмірами є на більшості маркетплейсах.

Визначте особливості своєї фігури

Залежно від фігури одна й та ж модель одягу може "лягати" по-різному. На дівчині з фігурою "пісочний годинник" блуза матиме приголомшливий вигляд, а от при фігурі "яблуко" - дещо повнитиме. Визначте особливості своєї статури і користуйтесь порадами стилістів для цього типу. Так зможете зібрати ідеальний гардероб навіть без примірки.

Віддавайте перевагу більшому розміру

Вибираючи між розмірами, віддайте перевагу більшому: таку річ можна вшити або обіграти за допомогою пояса. А от із замовленням взуття будьте прискіпливіші - зимові черевики завеликі на пів розміру, дозволять надіти теплі шкарпетки, але в туфлях цей сантиметр буде критичним і позбавить комфорту.

Купуйте універсальний одяг

Не ризикуйте купувати брючний костюм онлайн. Такий одяг має сидіти ідеально і краще його пошити на індивідуальне замовлення. А от безліч інших предметів гардероба універсальні і не вимагають примірки - худі, толстовки, м'які костюми, широкі футболки. Розпочинайте онлайн покупки саме з такого одягу.

Розглядайте річ у всіх кольорах

Часто на фото недоліки пошиття видно лише на яскравому кольорі. Купуючи чорну блузу, варто уважно розглянути таку ж модель у світлому відтінку. Це дозволить виявити криві шви, нитки, що стирчать й інший брак.

Звертайте увагу на зростання

Іноді при покупці онлайн замовники ретельно підбирають розмір, але не враховують зростання моделі. Спідниця, що ідеально сидить на дівчині вище 170 сантиметрів, може не підійти зросту нижче 160 см. Інформація про зростання вказується окремо.

Поцікавтесь відгуками

Вдалі фото одягу можуть бути оманливими, але у відгуках часто подають живі знімки і й відповідно є змога подивитися, який має вигляд ця річ на звичайних жінках. Також можна дізнатись, як повела себе тканина після прання і чи витримало взуття вологу погоду.