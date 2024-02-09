Сільський голова може вручати повістки? Юрист зробив важливу заяву

Вручення повісток у сільських і міських радах

Юрист розповідає, що раніше в законодавстві було відображено, що селищні та інші ради сприяють проведенню призову та веденню військового обліку, а зараз вони забезпечують цей процес.

"Очевидно, що тепер вони здійснюють більший вплив. Своєю чергою в законодавстві не прописано, що сільський голова виписує та роздає повістки. Такого не передбачено", - пояснює Савинський.

Він додає, що згідно з новим законопроєктом вручення повісток у місцевих органах самоврядування повинен відбуватися так:

ТЦК надсилають списки по територіальних громадах

органи самоврядування підтверджують чи спростовують, що в їхньому населеному пункті проживають певні особи

якщо особа живе за адресою, працівник ради з поліцейським і працівником ТЦК їдуть за вказаною адресою та вручають повістку

"Фактично це й так відбувається. Працівники сільських, селищних і міських рад будуть забезпечувати облік, щоб чітко визначити, хто з військовозобов'язаних проживає за фактичною адресою. Можливо, це трохи змінить свою форму виконання", - каже юрист.

Важливо: ця норма законопроєкту не дає очільникам місцевих рад права роздавати повістки.

Якщо військовозобов'язаний нещодавно переїхав до населеного пункту, він повинен протягом семи днів стати на облік у місцевому ТЦК. Про це також ідеться в новому законопроєкті.

У зворотному випадку це буде вважатися порушенням правил військового обліку. Тоді до порушника застосовують штраф розміром 850 гривень.