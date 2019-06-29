Сильные дожди и грозы: синоптики рассказали в каких регионах будет непогода

Погода в Украине в субботу, 29 июня, принесет восточным областям дожди вместе с грозами. При этом на Западе и Юге Украины будет солнечно без осадков. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Дожди с грозами ожидаются в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. В Донецке дождь будет идти и днем, и ночью. Температура воздуха днем составит +23…+25 градусов тепла.

В Харькове дожди пройдут также днем и ночью. При этом днем температура воздуха составит +19… +21. Ветер северо-западный 7-12 метров за секунду.

Погода в Украине 29 июня (инфографика: meteo.gov.ua)

Днем дожди также пройдут в Черкасской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях.

В западной части страны ожидается солнечная погода без осадков. При этом температура воздуха будет колебаться от 20 до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров за секунду.

На Юге Украины будет солнечная теплая погода без осадков, днем +25…+27. В оккупированном Крыму также без дождя, днем воздух прогреется до +25.

На Севере днем пройдут дожди. В Чернигове днем температура воздуха не превысит +21 градус.

В Киеве днем ожидается дождь и +19… +21. Ветер северо-западный 7-12 метров за секунду.

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