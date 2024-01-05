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Сильні молитви для очищення від гріхів та хвороб, які треба прочитати на Водохреще

Молитви, які треба прочитати на Водохреще (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Хрещення Господнє відзначається через 13 днів після Різдва і цього року свято припадає на 6 січня. На Водохрещу проводять святкові літургії, віруючи читають особливі молитви, бо саме цього дня Ісус Христос прийняв хрещення у ріці Йордан.

Які молитви потрібно прочитати на Водохреще, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У підготовці матеріалу використані джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар, Молитовник.

Зазвичай на Водохреще в храмах освячують воду, яка може захистити від пристріту, дає зцілення та здоров'я, зцілює рани, додає сил. Також освячують воду просто неба, і сміливці занурюються у крижані водойми, щоб отримати здоров'я.

Молитва перед вживанням святої води: від хвороби та пристріту

Господи Боже мій, нехай буде дар Твій святий і свята Твоя вода на залишення гріхів моїх, на просвіту мого розуму, на зміцнення душевних і тілесних сил моїх, на здоров'я душі й тіла мого, на підкорення пристрастей і недуг моїх за безмежною милістю Твоєю молитвами Твоя Матері та всіх святих Твоїх. Амінь.

Молитва на виконання бажань

Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Не прогнівайся на моє серцеве прохання, але й не відмов у нескінченній милості. Благослови мене на виконання бажання і відкинь усі чортові прірви. Нехай усе задумане збудеться і нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.

Молитва на удачу та достаток

Вночі встаю, воду святу беру. Свята водичка, свята нічко, освятіть душу і тіло, приступіть, ангели, крилами тихими осініть, мир Божий принесіть, Бога до мого дому приведіть.

Бога привітаю, Бога за стіл саджаю, Пресвятій Богородиці та Іоанну Предтечі молюся: Хрестителю Христу, чесному Предтечу, крайньому пророче, першого мученика, постників і пустельників наставника, чистоти вчителя і ближнього друга Христового!

Тя благаю, і тобі вдаючись не відкинь мене від твого заступу, не залиши мене гріхів, що впав багатьма; віднови душу мою покаянням, як другим хрещенням; очисти мене, гріхи опоганеного, і примуси внизити, бо нікчемно входить, у Царство Небесне. Амінь.

Молитва для очищення від гріхів

Господи Ісусе Христе, Сину Божий Єдинородний, від Отця перед усіма віками народжений, Світло від Світла, від Пресвятої Діви Марії втілено нетлінний і в цей світ на спасіння наше, що прийшло!

Ти не вмів бачити від диявола муки роду людського й у світлий день Богоявлення Твого прийшов на Йордан до грішників і митарів хреститися від Івана, безгрішний, так наповнилася всяка правда і так узяв у водах Йорданських гріхи всього світу.

Хай радіє нині небо і земля, і весь світ грає; річки хлюпають; озера, безодні та моря Ти освятив Божественним хрещенням.

Сподоби нас прийти до Тебе, хто хоче за твоїм голосом, так черпати воду благодаті Твоєї й відпущення гріхів наших і так, що відкинули безбожність і мирські похоті; цнотливо і невинно, і праведно, і благочестиво прожити в нинішньому столітті, чекаючи на яву слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, але не від справ наших врятуєш нас.

Але за Твоєю милістю і за оновленням Святого Духа Твого, благодаттю якого ми виправдані, спадкоємцями будемо вічне життя в Царстві Твоєму. І дай же нам з усіма святими прославити всесвяте ім'я Твоє з Отцем і з Пресвятим, і Благим, і твоїм живучим Духом нині та завжди, і на віки віків. Амінь.

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