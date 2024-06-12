Сильні молитви, які треба читати на Вознесіння Господнє

Як треба читати молитву

Найкраще читати молитви на Вознесіння, тримаючи запалену свічку перед образами. Головне, щоб слова і думки, висловлені у молитвах, виходили з відкритого серця.

Сьогодні рекомендується молитися вранці в тиші перед трапезою.

Молитва на урочистість Вознесіння Господнього

Всемогутній Боже, наповни нас святою радістю і ревною подякою, адже вознесіння Христа, твого Сина, є нашим возвеличенням, і воно прикликає надію, що слава, якою оточена Голова, стане також участю Тіла. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

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Всемогутній Боже, вчини, щоб ми, які сповідуємо сьогодні вознесіння на небеса Твого Єдинородного Сина, нашого Відкупителя, у своїх думках постійно перебували з Ним у небі. Котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог, на віки вічні.

Молитви протягом дня

Боже, прийди мені на допомогу.

Господи, поспіши мені на порятунок.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.

Як було на початку, і нині, і повсякчас,

і на віки вічні. Амінь. Алілуя.

***

Тебе ми нині призиваєм, Духу,

Що рівний в Божестві Отцю і Сину:

Прийди до нас, серця наповни наші

Твоєї ласки животворним світлом.

Слова, думки, всі вчинки наші й воля

Хай Господу хвалу і честь возносять,

Його любов вогнем нехай палає

І обіймає люд усього світу.

Дай через Тебе нам Отця спізнати

І Сина — Господа, Творця, Месію.

Через незламну віру визнаємо,

Що, Духу, Ти від Них Обох походиш. Амінь.

***

Молитва до шостої години

Шоста приходить година,

Всіх до молитви скликає,

Господу славу належну

З радістю в час цей віддаймо.

Бо в цій годині Син Божий

Гріх відкупив людства світу,

Він, в муках тяжких сконавши,

Втрачену честь повернув нам.

Ясність хреста Його сяє

Більше, ніж сонце в зеніті,

Кожен хай серце відкриє,

Щоб дар цей світлий прийняти.

Богу-Отцю, також Сину,

Що з Святим Духом єдині,

Хай буде нині і завжди

Наша подяка і слава. Амінь.