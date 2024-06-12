Сильні молитви, які треба читати на Вознесіння Господнє

Напередодні та у день Вознесіння в храмах влаштовують святкові служби, куди збираються віряни для спільної молитви. У цей день люди зазвичай згадують померлих родичів і віддають їм шану та пам'ять. Цього року Вознесіння Господнє припадає на 13 червня.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало молитви на Вознесіння Господнє, які підійдуть кожному.
Найкраще читати молитви на Вознесіння, тримаючи запалену свічку перед образами. Головне, щоб слова і думки, висловлені у молитвах, виходили з відкритого серця.
Сьогодні рекомендується молитися вранці в тиші перед трапезою.
Всемогутній Боже, наповни нас святою радістю і ревною подякою, адже вознесіння Христа, твого Сина, є нашим возвеличенням, і воно прикликає надію, що слава, якою оточена Голова, стане також участю Тіла. Через Христа, Господа нашого. Амінь.
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Всемогутній Боже, вчини, щоб ми, які сповідуємо сьогодні вознесіння на небеса Твого Єдинородного Сина, нашого Відкупителя, у своїх думках постійно перебували з Ним у небі. Котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог, на віки вічні.
Боже, прийди мені на допомогу.
Господи, поспіши мені на порятунок.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.
Як було на початку, і нині, і повсякчас,
і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
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Тебе ми нині призиваєм, Духу,
Що рівний в Божестві Отцю і Сину:
Прийди до нас, серця наповни наші
Твоєї ласки животворним світлом.
Слова, думки, всі вчинки наші й воля
Хай Господу хвалу і честь возносять,
Його любов вогнем нехай палає
І обіймає люд усього світу.
Дай через Тебе нам Отця спізнати
І Сина — Господа, Творця, Месію.
Через незламну віру визнаємо,
Що, Духу, Ти від Них Обох походиш. Амінь.
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Молитва до шостої години
Шоста приходить година,
Всіх до молитви скликає,
Господу славу належну
З радістю в час цей віддаймо.
Бо в цій годині Син Божий
Гріх відкупив людства світу,
Він, в муках тяжких сконавши,
Втрачену честь повернув нам.
Ясність хреста Його сяє
Більше, ніж сонце в зеніті,
Кожен хай серце відкриє,
Щоб дар цей світлий прийняти.
Богу-Отцю, також Сину,
Що з Святим Духом єдині,
Хай буде нині і завжди
Наша подяка і слава. Амінь.
Раніше ми писали про те, коли буде Троїцька батьківська субота 2024, а також що треба зробити в цей день і що категорично заборонено.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Credo Pro.