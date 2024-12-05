Сильні молитви на День святого Миколая для виконання найзаповітніших мрій

Молитва до святого Миколая для захисту

О, святителю Христовий Миколаю! Почуй нас, грiшних рабiв Божих (iмена), що моляться Господевi, i моли за нас, недосконалих, Сотворителя нашого i Владику, разом з нами ублагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинiшньому життi i в майбутньому вiцi, нехай не за дiлами нашими, а за Своєю милiстю вiдплатить нам. Любов'ю і благодаттю Господньою визволи нас, угоднику Христовий, вiд зла, що находить на нас, вгамуй хвилi пристрастей i бiд, що повстають проти нас. Нехай заради цих наших благань і святої молитви твоєї не поглине нас бiда i не потопить у безоднi грiховнiй i в болотi пристрастей наших. Єдино з нами моли, святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам правдиве розкаяння та можливість чинити діла добра й милосердя, мирне життя й вiдпущення грiхiв, а душам нашим - спасiння i велику милiсть, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.

Молитва до святого Миколая про захист України від ворогів

О святий отче наш Миколаю, предивний чудотворче! Добрий наш пастирю і покровителю землі Української. Ти є скорий помічник у бідах всім, хто до тебе прибігає. До тебе після Господа і Матері Божої звертаємось, святий божий, силою даною тобі Богом яви чудо і милість Його на нас грішних. Зупини ворога, що хоче погубити нас. Захисти нашу державу Україну і нашу Церкву від усіх ворогів видимих і невидимих. Вбережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей, наших воїнів і захисників. Як рятував ти, Святителю, плаваючих по морю, так і нині Твоїм заступницвом оберігай військових моряків України від ворогів та всякого лиха. Укріпи силою Господньою військо українське і благослови на перемогу над ворогом. Охорони кордони держави нашої з моря і з усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, збережи наші храми святі! Молимо тебе, святий отче Миколаю, повсякчасно охороняй у безпеці кожну родину українську, врятуй наших невинних дітей! Твоєю отчою ласкою заспокой і утіш усіх страждаючих і наляканих. Умоли Господа нашого, щоб зберіг Він і благословив український народ! На Нього всю надію нашу покладаємо, хай буде воля Його блага над нами! Нині, повсякчас і навіки віків. Амінь.

Молитва до святого Миколая про охорону

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворче! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого утішителя тих, хто в горі й потребах нинішнього життя: поспіши й до мене зі своєю поміччю, захисти мене і всіх людей від вогню й води, від голоду й пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної смерти. Охороняй мене все життя, особливо ж у страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічности. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобився (-лася) навіки разом з тобою прославляти і величати Боже милосердя. Амінь.

Молитва до Миколая Чудотворця про захист і допомогу в житті

Великий угоднику і святителю Божий Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто зі щирим проханням вдається за твоєю допомогою! Ти допомагав тим, які до тебе вдавалися, допоможи й мені в усіх труднощах і потребах життя мого. Коли прийде хвилина, де сила моя заслабка, де труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене, ти, угоднику Божий, подай мені помічну твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, хто у труд­нощах і небезпеці пам’ятав про тебе. Поблагослови мене святительською твоєю рукою, настав на стежку добру, запали в мені віру непохитну і моли Христа Бога спастися душі моїй. Амінь.

Молитва до Миколая про захист від лих

О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину захисти. І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого й вічної кари: щоб твоїм заступництвом і поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь.