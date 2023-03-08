Сильні фото штурмовиків ЗСУ на передовій: кадри зробив побратим бійців, який загинув під Бахмутом

Українські захисники на Бахмутському напрямку продовжують міцно тримати оборону, стримуючи натиск російських загарбників і відбиваючи масивні атаки ворога на цій найгарячішій ділянці фронту. Воїни-штурмовики ЗСУ показали фото, які зробив їхній побратим, який загинув в одній із битв за місто.

Про це передали у міністерстві оборони України на Telegram -каналі.

На кадрах - 2-й штурмовий батальйон 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, які не дають російським інтервентам просуватися на Бахмутському напрямку.

Українські штурмовики 3 ОШБ ЗСУ (фото: facebook.com/ab3.army)

"Фотографії побратимів зробив боєць на псевдо Фотограф", - йдеться у повідомленні.

Військові уточнюють, що цей боєць, який загинув у битві за Бахмут, служив у складі 2-ї роти цієї штурмової бригади.

Бійці 2 роти 3 окремої штурмової бригади ЗСУ на Бахмутському напрямку (фото: facebook.com/ab3.army)

У коментарях до посту в мережі зі знімками українці тепло дякують військовим за мужню оборону батьківщини та відсіч навалу російських окупантів, бажають захисникам небесного заступництва та вшановують подвиг воїнів.

Божого захисту вам, захисники

Божого благословення та ангела хранителя вам, синочки

Господи, збережи наших захисників, дай їм сили та здоров'я! Низький уклін вам хлопці, дякую, що ви у нас є!

Бережіть себе хлопці! Повертайся живими!

Нехай Господь Бог береже вас, дорогі наші воїни, ви справжні Герої

Тримайте наші дорогі воїни, нехай береже вас Господь

Знімки побратимів зробив боєць 2-ї роти 3 ОШБ ЗСУ на псевдо "Фотограф" (фото: facebook.com/ab3.army)