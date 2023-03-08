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Сильні фото штурмовиків ЗСУ на передовій: кадри зробив побратим бійців, який загинув під Бахмутом

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Середа 08 березня 2023 16:03
Сильні фото штурмовиків ЗСУ на передовій: кадри зробив побратим бійців, який загинув під Бахмутом Колаж РБК-Україна: штурмовики ЗСУ на знімках бійця з позивним "Фотограф", який загинув у бою
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники на Бахмутському напрямку продовжують міцно тримати оборону, стримуючи натиск російських загарбників і відбиваючи масивні атаки ворога на цій найгарячішій ділянці фронту. Воїни-штурмовики ЗСУ показали фото, які зробив їхній побратим, який загинув в одній із битв за місто.

Про це передали у міністерстві оборони України на Telegram-каналі.

На кадрах - 2-й штурмовий батальйон 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, які не дають російським інтервентам просуватися на Бахмутському напрямку.

Сильні фото штурмовиків ЗСУ на передовій: кадри зробив побратим бійців, який загинув під БахмутомСильні фото штурмовиків ЗСУ на передовій: кадри зробив побратим бійців, який загинув під Бахмутом

Українські штурмовики 3 ОШБ ЗСУ (фото: facebook.com/ab3.army)

"Фотографії побратимів зробив боєць на псевдо Фотограф", - йдеться у повідомленні.

Військові уточнюють, що цей боєць, який загинув у битві за Бахмут, служив у складі 2-ї роти цієї штурмової бригади.

Сильні фото штурмовиків ЗСУ на передовій: кадри зробив побратим бійців, який загинув під БахмутомСильні фото штурмовиків ЗСУ на передовій: кадри зробив побратим бійців, який загинув під Бахмутом

Бійці 2 роти 3 окремої штурмової бригади ЗСУ на Бахмутському напрямку (фото: facebook.com/ab3.army)

У коментарях до посту в мережі зі знімками українці тепло дякують військовим за мужню оборону батьківщини та відсіч навалу російських окупантів, бажають захисникам небесного заступництва та вшановують подвиг воїнів.

  • Божого захисту вам, захисники
  • Божого благословення та ангела хранителя вам, синочки
  • Господи, збережи наших захисників, дай їм сили та здоров'я! Низький уклін вам хлопці, дякую, що ви у нас є!
  • Бережіть себе хлопці! Повертайся живими!
  • Нехай Господь Бог береже вас, дорогі наші воїни, ви справжні Герої
  • Тримайте наші дорогі воїни, нехай береже вас Господь

Сильні фото штурмовиків ЗСУ на передовій: кадри зробив побратим бійців, який загинув під БахмутомСильні фото штурмовиків ЗСУ на передовій: кадри зробив побратим бійців, який загинув під Бахмутом

Знімки побратимів зробив боєць 2-ї роти 3 ОШБ ЗСУ на псевдо "Фотограф" (фото: facebook.com/ab3.army)

Нагадаємо також, що за даними британської розвідки, ЗСУ стабілізували північну лінію оборони Бахмута.

Раніше повідомлялося, що військові-штурмовики зворушливо привітали українок із 8 березня у своєму відеозверненні на фронті.

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