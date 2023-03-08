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Сильные фото штурмовиков ВСУ на передовой: кадры сделал побратим бойцов, погибший под Бахмутом

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Среда 08 марта 2023 16:03
Сильные фото штурмовиков ВСУ на передовой: кадры сделал побратим бойцов, погибший под Бахмутом Коллаж РБК-Украина: штурмовики ВСУ на снимках бойца с позывным "Фотограф", который погиб в бою
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники на Бахмутском направлении продолжают цепко держать оборону, сдерживая натиск российских захватчиков и отражая массивные атаки врага на этом самом горячем участке фронта. Воины-штурмовики ВСУ показали фото, которые сделал их побратим, погибший в одной из битв за город.

Об этом передали в министерстве обороны Украины на Telegram-канале.

На кадрах - 2-й штурмовой батальон 3 отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ, которые не дают российским интервентам продвигаться на Бахмутском направлении.

Сильные фото штурмовиков ВСУ на передовой: кадры сделал побратим бойцов, погибший под БахмутомСильные фото штурмовиков ВСУ на передовой: кадры сделал побратим бойцов, погибший под Бахмутом

Украинские штурмовики 3 ОШБ ВСУ (фото: facebook.com/ab3.army)

"Фотографии побратимов сделал боец на псевдо Фотограф", - говорится в сообщении.

Военные уточняют, что этот боец, который погиб в битве за Бахмут, служил в составе 2-й роты этой штурмовой бригады.

Сильные фото штурмовиков ВСУ на передовой: кадры сделал побратим бойцов, погибший под БахмутомСильные фото штурмовиков ВСУ на передовой: кадры сделал побратим бойцов, погибший под Бахмутом

Бойцы 2 роты 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ на Бахмутском направлении (фото: facebook.com/ab3.army)

В комментариях к посту в сети со снимками украинцы тепло благодарят военных за мужественную оборону родины и отпор навале российских оккупантов, желают защитникам небесного покровительства и чтят подвиги воинов.

  • Божьей защиты вам, защитники
  • Божьего благословения и ангела хранителя вам, сыночки
  • Господи, сохрани наших защитников, дай им силы и здоровье! Низкий поклон вам ребята, спасибо, что вы у нас есть!!!
  • Берегите себя ребята! Возвращайся живыми!
  • Пусть Господь Бог хранит вас, дорогие наши воины, вы настоящие Герои
  • Держитесь наши дорогие воины да хранит вас Господь

Сильные фото штурмовиков ВСУ на передовой: кадры сделал побратим бойцов, погибший под БахмутомСильные фото штурмовиков ВСУ на передовой: кадры сделал побратим бойцов, погибший под Бахмутом

Снимки побратимов сделал боец 2-й роты 3 ОШБ ВСУ на псевдо "Фотограф" (фото: facebook.com/ab3.army)

Напомним также, что по данным британской разведки, ВСУ стабилизировали северную линию обороны Бахмута.

Ранее сообщалось, что военные-штурмовики трогательно поздравили украинок с 8 марта в своем видеообращении на фронте.

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