Сильные фото штурмовиков ВСУ на передовой: кадры сделал побратим бойцов, погибший под Бахмутом

Украинские защитники на Бахмутском направлении продолжают цепко держать оборону, сдерживая натиск российских захватчиков и отражая массивные атаки врага на этом самом горячем участке фронта. Воины-штурмовики ВСУ показали фото, которые сделал их побратим, погибший в одной из битв за город.

Об этом передали в министерстве обороны Украины на Telegram -канале.

На кадрах - 2-й штурмовой батальон 3 отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ, которые не дают российским интервентам продвигаться на Бахмутском направлении.

Украинские штурмовики 3 ОШБ ВСУ (фото: facebook.com/ab3.army)

"Фотографии побратимов сделал боец на псевдо Фотограф", - говорится в сообщении.

Военные уточняют, что этот боец, который погиб в битве за Бахмут, служил в составе 2-й роты этой штурмовой бригады.

Бойцы 2 роты 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ на Бахмутском направлении (фото: facebook.com/ab3.army)

В комментариях к посту в сети со снимками украинцы тепло благодарят военных за мужественную оборону родины и отпор навале российских оккупантов, желают защитникам небесного покровительства и чтят подвиги воинов.

Божьей защиты вам, защитники

Божьего благословения и ангела хранителя вам, сыночки

Господи, сохрани наших защитников, дай им силы и здоровье! Низкий поклон вам ребята, спасибо, что вы у нас есть!!!

Берегите себя ребята! Возвращайся живыми!

Пусть Господь Бог хранит вас, дорогие наши воины, вы настоящие Герои

Держитесь наши дорогие воины да хранит вас Господь

Снимки побратимов сделал боец 2-й роты 3 ОШБ ВСУ на псевдо "Фотограф" (фото: facebook.com/ab3.army)