Сильная молитва на праздник Веры, Надежды, Любови для осуществления заветных желаний

Считается, что в этот день молитвы имеют особенную силу. Самое главное искренне верить и произносить священные слова от всей души.

Люди молятся о здравии, рождении детей, помощи в семейных и житейских нуждах и т.д.

Самая сильная молитва

Торжествует Церковь первородных, и свеселится приемля матерь о чадех веселящуюся, яже яко мудрости тезоименитая тройственным богословским добродетелем равночисленныя породи. Тыя с мудрыми девами зрит уневестившияся Жениху Богу Слову, с нею и мы духовно в памяти их свеселимся, глаголюще: Троицы поборницы, Веро, Любве и Надеждо, в вере, любви и надежде утверждайте нас.

Еще одна молитва

О, святые и достохвальные мученицы Вера, Надежда и Любовь и мужественных дочерей мудрая мать Софья, к вам сейчас обращаемся с искренней молитвой; Ибо кто заступаться за нас перед Господом, если не вера, надежда и любовь, эти три краеугольных добродетели, образ которых вы на себе показали!

Умолим Господа, чтобы Он покрыл нас Своей неизреченной благодати в скорбях и напастях, спас и сохранил яко Благ и Человеколюбец.

Его славу, как незаходимое солнце, сейчас видя, помогайте и нам в наших смиренных молитвах, чтобы простил Господь Бог грехи и беззакония, и чтобы помиловал нас грешных и недостойных ради его щедрот.

Молите же нас, святые мученицы, Господа нашего Иисуса Христа, Ему же славу возсылаем, со безначальным Его Отцом и Пресвятым, и благим, и жuвотворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.