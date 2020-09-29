Эта сильная молитва в день Веры, Надежды, Любви исполнит самые заветные желания

Праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софьи мы отметим завтра, 30 сентября. В этот день мы будем вспоминать о четырех маленьких девочках, которые погибли за веру в Иисуса Христа, а также об их матери, что проплакала три дня на их могиле и умерла.

И хотя повод грустный, этот день считается женским и молитвы имеют особенную силу. Главное искренне верить и произносить священные слова от всей души.

Мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии молятся о:

здравии;

рождении детей;

воспитании детей, защите их от пагубного влияния общества;

взаимопонимании между взрослыми и детьми;

поддержке и защите детей от бед и в испытаниях;

создании семьи;

помощи в семейных и житейских нуждах.

Самая сильная молитва в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи:

Торжествует Церковь первородных, и свеселится приемля матерь о чадех веселящуюся, яже яко мудрости тезоименитая тройственным богословским добродетелем равночисленныя породи. Тыя с мудрыми девами зрит уневестившияся Жениху Богу Слову, с нею и мы духовно в памяти их свеселимся, глаголюще: Троицы поборницы, Веро, Любве и Надеждо, в вере, любви и надежде утверждайте нас.

Ранее мы писали, что строго запрещено делать в праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи.

Также мы писали, как правильно молиться в день Рождества Пресвятой Богородицы.