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Эта сильная молитва в день Веры, Надежды, Любви исполнит самые заветные желания

Автор: Светлана Мащенко

Как правильно прочесть молитву в день Веры, Надежды, Любви, чтобы стать счастливыми - в материале Styler

Праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софьи мы отметим завтра, 30 сентября. В этот день мы будем вспоминать о четырех маленьких девочках, которые погибли за веру в Иисуса Христа, а также об их матери, что проплакала три дня на их могиле и умерла.

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И хотя повод грустный, этот день считается женским и молитвы имеют особенную силу. Главное искренне верить и произносить священные слова от всей души.

Мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии молятся о:

  • здравии;
  • рождении детей;
  • воспитании детей, защите их от пагубного влияния общества;
  • взаимопонимании между взрослыми и детьми;
  • поддержке и защите детей от бед и в испытаниях;
  • создании семьи;
  • помощи в семейных и житейских нуждах.

Самая сильная молитва в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи:

Торжествует Церковь первородных, и свеселится приемля матерь о чадех веселящуюся, яже яко мудрости тезоименитая тройственным богословским добродетелем равночисленныя породи. Тыя с мудрыми девами зрит уневестившияся Жениху Богу Слову, с нею и мы духовно в памяти их свеселимся, глаголюще: Троицы поборницы, Веро, Любве и Надеждо, в вере, любви и надежде утверждайте нас.

Ранее мы писали, что строго запрещено делать в праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи.

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