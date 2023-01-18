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Сильна магнітна буря вже на порозі: коли варто поберегти голови

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Середа 18 січня 2023 09:02
Сильна магнітна буря вже на порозі: коли варто поберегти голови Магнітна буря у січні 2023 року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Сильна магнітна буря насувається на Землю, і вже в другій половині дня 18 січня можуть початися проблеми зі здоров'ям. Ця буря затяжна і на піку досягне 5 рівня.

Що потрібно знати про магнітну бурю в найближчу добу - читайте в матеріалі нижче.

Дати магнітної бурі

За даними порталу Meteoagent, у другій половині дня 18 січня магнітна буря досягне 4 балів. Пік цієї бурі очікується у четвер, 19 січня – вона досягне 5 балів.

На спад геомагнітний стан піде тільки в п'ятницю, 20 січня. Ще одна коротка магнітна буря очікується 23 січня - вона також досягне небезпечного 5 рівня, але спалах буде короткий - лише кілька годин.

Які проблеми викликає магнітна буря

Сильні магнітні коливання зазвичай відчувають багато людей планети. Хоча найчастіше дискомфорт у такі дні буває у людей з ослабленим здоров'ям, у людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями. Можливе загальне погіршення самопочуття, сонливість, порушення концентрації та дратівливість. А також:

  • Головний біль
  • Дзвін у вухах або шум у голові
  • Запаморочення, потемніння в очах
  • Порушення серцевого ритму
  • Стрибки артеріального тиску
  • Нервовість, дратівливість, агресія
  • Підвищена стомлюваність, сильна втома
  • Безсоння вночі, сонливість вдень, проблеми з пробудженням та засинанням
  • Посилюється депресія та тривожність
  • Апатія та різкі перепади настрою
  • Біль у суглобах, у м'язах, місцях старих переломів
  • Нудота, шлункові проблеми
  • Загострення хронічних захворювань

Крім того, при сильних магнітних бурях можуть бути перебої в роботі різної техніки, інтернету, мобільного або супутникового зв'язку.

Як допомогти організму в такі дні

Обов'язково висипайтеся, спіть не менше 7-8 годин на добу. Засипати рекомендується до 12 години ночі та прокидатися близько 8 ранку.

Нормально харчуйтеся, виключіть жирні та гострі страви. Дотримуйтесь питного режиму – не менше 2 л на добу. Кількість кави варто знизити та замінити її трав'яним чаєм. Алкоголь краще виключити повністю.

Поліпшити стан допоможуть контрастний душ, заряджання вранці, прогулянка на свіжому повітрі, пробіжка, похід на басейн. Якщо є така можливість – залиштеся вдома та відпочиньте, почитайте книгу чи подивіться фільм.

Не рекомендується збільшувати в такі дні навантаження - фізичні та психоемоційні, вплутуватися у конфлікти та з'ясування стосунків.

Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

До речі, раніше ми повідомляли усі дати магнітних бур до кінця зими.

А також ми писали про те, що буде з вашим організмом, якщо ви почнете висипатись.

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