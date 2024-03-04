Сильна магнітна буря накрила планету: як уберегти здоров'я

Магнітна буря червоного рівня накрила Землю у неділю, 3 березня. У понеділок вона посилилася і це може спричинити погіршення самопочуття багатьох людей на планеті.

Що відомо про цю магнітну бурю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

Регулярні спалахи та вибухи на Сонці призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок - протонів та електронів, які розлітаються у різні боки, у тому числі й у бік Землі.

Заряджені частинки можуть швидко переміщатися у просторі, і коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Усі магнітні бурі мають власну класифікацію. Вчені визначають потужність бурі за К-індексами. Від К-індексу 1 до К-індексу 4 – це невеликі бурі, які часто проходять непомітно для населення Землі. Усі бурі понад К-індексом 5 - бурі червоного рівня. Такі бурі можуть впливати на життєдіяльність людини та викликають погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

Бурі понад К-індексом 6 можуть порушувати роботу джерел зв'язку: стільникові вишки, GPRS, супутники, радіочастоти. Також можуть бути полярні сяйва.

Що відомо про магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного рівня К-індексу 6 накрила Землю увечері в неділю, 3 березня.

У понеділок, 4 березня, інтенсивність бурі збільшилася до червоного рівня К-індексу 7. На спад магнітна буря піде у вівторок, 5 березня.

Як магнітна буря впливає на людину

Існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та погіршенням самопочуття у багатьох людей. У такі дні люди частіше скаржаться на стан здоров'я та звертаються до лікарів.

Часті скарги:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман у голові

Сонливість вдень

Проблеми зі сном уночі

Порушення концентрації

Загальна слабкість

Підвищена стомлюваність

Підвищена тривожність, дратівливість

Агресія

Загострення хронічних хвороб

Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони мають ризик зазнати впливу високого рівня радіації. А це у рази підвищує ризик виникнення раку.

Як зберегти своє здоров'я

Лікарі дають загальні рекомендації, які дають змогу пройти дні магнітних бур без особливих наслідків.