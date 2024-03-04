Сильна магнітна буря накрила планету: як уберегти здоров'я
Магнітна буря червоного рівня накрила Землю у неділю, 3 березня. У понеділок вона посилилася і це може спричинити погіршення самопочуття багатьох людей на планеті.
Що відомо про цю магнітну бурю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Meteoagent.
Що таке магнітна буря
Регулярні спалахи та вибухи на Сонці призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок - протонів та електронів, які розлітаються у різні боки, у тому числі й у бік Землі.
Заряджені частинки можуть швидко переміщатися у просторі, і коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.
Усі магнітні бурі мають власну класифікацію. Вчені визначають потужність бурі за К-індексами. Від К-індексу 1 до К-індексу 4 – це невеликі бурі, які часто проходять непомітно для населення Землі. Усі бурі понад К-індексом 5 - бурі червоного рівня. Такі бурі можуть впливати на життєдіяльність людини та викликають погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.
Бурі понад К-індексом 6 можуть порушувати роботу джерел зв'язку: стільникові вишки, GPRS, супутники, радіочастоти. Також можуть бути полярні сяйва.
Що відомо про магнітну бурю
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного рівня К-індексу 6 накрила Землю увечері в неділю, 3 березня.
У понеділок, 4 березня, інтенсивність бурі збільшилася до червоного рівня К-індексу 7. На спад магнітна буря піде у вівторок, 5 березня.
Як магнітна буря впливає на людину
Існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та погіршенням самопочуття у багатьох людей. У такі дні люди частіше скаржаться на стан здоров'я та звертаються до лікарів.
Часті скарги:
- Головний біль
- Мігрень
- Запаморочення
- Туман у голові
- Сонливість вдень
- Проблеми зі сном уночі
- Порушення концентрації
- Загальна слабкість
- Підвищена стомлюваність
- Підвищена тривожність, дратівливість
- Агресія
- Загострення хронічних хвороб
Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони мають ризик зазнати впливу високого рівня радіації. А це у рази підвищує ризик виникнення раку.
Як зберегти своє здоров'я
Лікарі дають загальні рекомендації, які дають змогу пройти дні магнітних бур без особливих наслідків.
- Дотримуйтесь нормального режиму дня
- Повноцінно висипайтеся
- Дотримуйтесь режиму живлення
- Слідкуйте за станом здоров'я
- Пийте достатньо води
- Знизьте фізичні та психоемоційні навантаження
- Обмежте важку та шкідливу їжу, сигарети, алкоголь
- Здійснюйте прогулянки на свіжому повітрі
- Провітрюйте приміщення
- Займайтеся спокійними справами
- Вибирайте щадні режими у спорті
- Більше відпочивайте
- При необхідності – звертайтеся за допомогою до медиків.
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