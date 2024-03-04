Сильная магнитная буря накрыла планету: как уберечь здоровье
Магнитная буря красного уровня накрыла Землю вечером в воскресенье, 3 марта. В понедельник она усилилась и это может привести к ухудшению самочувствия многих людей на планете.
Что известно об этой магнитной буре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Что такое магнитная буря
Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, которые разлетаются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.
Заряженные частицы могут быстро перемещаться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными или солнечными бурями.
Все магнитные бури имеют свою классификацию. Ученые определяют мощность бури по К-индексам. От К-индекса 1 до К-индекса 4 - это небольшие бури, которые часто проходят незаметно для населения Земли. Все бури свыше К-индекса 5 - бури красного уровня. Такие бури могут влиять на жизнедеятельность человека и вызывают ухудшение самочувствие у многих людей на планете.
Бури свыше К-индекса 6 могут нарушать работу источников связи: сотовые вышки, GPRS, спутники, радиочастоты. Также могут быть полярные сияния.
Что известно о магнитной буре
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного уровня К-индекса 6 накрыла Землю вечером в воскресенье, 3 марта.
В понедельник, 4 марта, интенсивность бури увеличилась до красного уровня К-индекса 7. На спад магнитная буря пойдет во вторник, 5 марта.
Как магнитная буря влияет на человека
Существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у многих людей. В такие дни люди чаще жалуются на состояние здоровья и обращаются к врачам.
Частые жалобы:
- Головная боль
- Мигрень
- Головокружение
- Туман в голове
- Сонливость днем
- Проблемы со сном ночью
- Нарушение концентрации
- Общая слабость
- Повышенная утомляемость
- Повышенная тревожность, раздражительность
- Агрессия
- Обострение хронических болезней
Но самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергнуться воздействию высокого уровня радиации. А это в разы повышает риск возникновения рака.
Как уберечь свое здоровье
Врачи дают общие рекомендации, которые позволяют пройти дни магнитных бурь без особых последствий.
- Соблюдайте нормальный режим дня
- Полноценно высыпайтесь
- Придерживайтесь режима питания
- Следите за состоянием здоровья
- Пейте достаточно воды
- Снизьте физические и психоэмоциональные нагрузки
- Ограничьте тяжелую и вредную пищу, сигареты, алкоголь
- Совершайте прогулки на свежем воздухе
- Проветривайте помещения
- Занимайтесь спокойными делами
- Выбирайте щадящие режимы в спорте
- Больше отдыхайте
- При необходимости - обращайтесь за помощью к медикам.
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