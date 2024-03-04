Сильная магнитная буря накрыла планету: как уберечь здоровье

Магнитная буря красного уровня накрыла Землю вечером в воскресенье, 3 марта. В понедельник она усилилась и это может привести к ухудшению самочувствия многих людей на планете.

Что известно об этой магнитной буре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, которые разлетаются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Заряженные частицы могут быстро перемещаться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными или солнечными бурями.

Все магнитные бури имеют свою классификацию. Ученые определяют мощность бури по К-индексам. От К-индекса 1 до К-индекса 4 - это небольшие бури, которые часто проходят незаметно для населения Земли. Все бури свыше К-индекса 5 - бури красного уровня. Такие бури могут влиять на жизнедеятельность человека и вызывают ухудшение самочувствие у многих людей на планете.

Бури свыше К-индекса 6 могут нарушать работу источников связи: сотовые вышки, GPRS, спутники, радиочастоты. Также могут быть полярные сияния.

Что известно о магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного уровня К-индекса 6 накрыла Землю вечером в воскресенье, 3 марта.

В понедельник, 4 марта, интенсивность бури увеличилась до красного уровня К-индекса 7. На спад магнитная буря пойдет во вторник, 5 марта.

Как магнитная буря влияет на человека

Существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у многих людей. В такие дни люди чаще жалуются на состояние здоровья и обращаются к врачам.

Частые жалобы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Сонливость днем

Проблемы со сном ночью

Нарушение концентрации

Общая слабость

Повышенная утомляемость

Повышенная тревожность, раздражительность

Агрессия

Обострение хронических болезней

Но самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергнуться воздействию высокого уровня радиации. А это в разы повышает риск возникновения рака.

Как уберечь свое здоровье

Врачи дают общие рекомендации, которые позволяют пройти дни магнитных бурь без особых последствий.