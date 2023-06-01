Сильна магнітна буря накриє Землю найближчої доби

Перший літній місяць розпочнеться із сильної магнітної бурі, яка триватиме близько доби. У червні очікується ще три сильні магнітні бурі й три - менш інтенсивні.

Коли варто чекати магнітні бурі у червні та як допомогти своєму організму – читайте у матеріалі нижче.

Дати магнітних бур

За даними фахівців, у червні очікується кілька сильних магнітних бур, які досягнуть К-індексу 4 та К-індексу 5. Перша сильна магнітна буря очікується у п'ятницю, 2 червня. Вона досягне К-індексу 4, а це означає, що можливе погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

3-4 червня буря піде на спад, а повністю магнітна ситуація заспокоїться лише до 6 червня.

Наступна сильна буря очікується 16 червня, вона буде короткою. А з 18 по 20 червня можлива сильна магнітна буря з К-індексом 5.

Невеликі магнітні коливання можливі також 10, 28 та 29 червня.

Як впливають магнітні бурі на людину

Сильні магнітні бурі насамперед впливають на людей з хронічними захворюваннями, на людей похилого віку, на людей з метеозалежністю і на немовлят. Однак невелике погіршення самопочуття часто відчувають і здорові люди.

Основні симптоми:

Головний біль, запаморочення, напади мігрені

Стрибки артеріального тиску, порушення серцевого ритму

Проблеми зі шлунком – відсутність апетиту, нудота, порушення травлення

Слабкість, сонливість, занепад сил, апатія

Безсоння чи підвищена сонливість

Дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність

Загострення психічних та психологічних проблем

Загострення хронічних захворювань

Біль у м'язах, у місцях старих переломів

Як полегшити стан у дні магнітних бур

У такі дні варто дотримуватися нормального порядку дня, повноцінно харчуватися, висипатися і підтримувати водний баланс.

Зменшити навантаження допоможуть прогулянки на свіжому повітрі, відпочинок, зниження фізичного та психоемоційного навантаження. Можна замість заняття у залі сходити на басейн. Для покращення якості сну бажано провести вечір у спокійній обстановці.

З раціону варто виключити жирну, солону, гостру їжу та алкоголь. Рекомендується знизити кількість кави.

Контрастний душ вранці, а ввечері розслаблююча ванна допоможе покращити самопочуття. Постарайтеся у такі дні не вплутуватися в конфлікти, не сперечатися, не з'ясовувати стосунки.

Людям із хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, знизити навантаження, а під руками тримати необхідні препарати.