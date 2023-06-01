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Сильна магнітна буря накриє Землю найближчої доби

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Четвер 01 червня 2023 20:49
Сильна магнітна буря накриє Землю найближчої доби Сильна магнітна буря накриє найближчої доби (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Перший літній місяць розпочнеться із сильної магнітної бурі, яка триватиме близько доби. У червні очікується ще три сильні магнітні бурі й три - менш інтенсивні.

Коли варто чекати магнітні бурі у червні та як допомогти своєму організму – читайте у матеріалі нижче.

Дати магнітних бур

За даними фахівців, у червні очікується кілька сильних магнітних бур, які досягнуть К-індексу 4 та К-індексу 5. Перша сильна магнітна буря очікується у п'ятницю, 2 червня. Вона досягне К-індексу 4, а це означає, що можливе погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

3-4 червня буря піде на спад, а повністю магнітна ситуація заспокоїться лише до 6 червня.

Наступна сильна буря очікується 16 червня, вона буде короткою. А з 18 по 20 червня можлива сильна магнітна буря з К-індексом 5.

Невеликі магнітні коливання можливі також 10, 28 та 29 червня.

Як впливають магнітні бурі на людину

Сильні магнітні бурі насамперед впливають на людей з хронічними захворюваннями, на людей похилого віку, на людей з метеозалежністю і на немовлят. Однак невелике погіршення самопочуття часто відчувають і здорові люди.

Основні симптоми:

  • Головний біль, запаморочення, напади мігрені
  • Стрибки артеріального тиску, порушення серцевого ритму
  • Проблеми зі шлунком – відсутність апетиту, нудота, порушення травлення
  • Слабкість, сонливість, занепад сил, апатія
  • Безсоння чи підвищена сонливість
  • Дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність
  • Загострення психічних та психологічних проблем
  • Загострення хронічних захворювань
  • Біль у м'язах, у місцях старих переломів

Як полегшити стан у дні магнітних бур

У такі дні варто дотримуватися нормального порядку дня, повноцінно харчуватися, висипатися і підтримувати водний баланс.

Зменшити навантаження допоможуть прогулянки на свіжому повітрі, відпочинок, зниження фізичного та психоемоційного навантаження. Можна замість заняття у залі сходити на басейн. Для покращення якості сну бажано провести вечір у спокійній обстановці.

З раціону варто виключити жирну, солону, гостру їжу та алкоголь. Рекомендується знизити кількість кави.

Контрастний душ вранці, а ввечері розслаблююча ванна допоможе покращити самопочуття. Постарайтеся у такі дні не вплутуватися в конфлікти, не сперечатися, не з'ясовувати стосунки.

Людям із хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, знизити навантаження, а під руками тримати необхідні препарати.

До речі, раніше ми писали про те, яка їжа провокує головний біль та мігрень.

А ще розповідали про те, які ліки не варто приймати при головному болі та мігрені.

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