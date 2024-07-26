Сильна магнітна буря накриє Землю: коли будуть боліти голови
Магнітна буря накрила Землю у четвер, 25 липня. Зараз вона середньої потужності і її вплив на здоров'я людини незначний. Однак вже зовсім скоро ця буря набере обертів та потужності, що може спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.
Що відомо про цю магнітну бурю та як зменшити її вплив на організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
Що таке магнітна буря
Регулярні спалахи та вибухи, які стаються на Сонці, призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які здатні швидко переміщатися у просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, вони викликають активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.
Магнітні бурі мають класифікації - залежно від потужності, К-індексу та інших параметрів. Чим вище К-індекс - тим сильніша магнітна буря. Усі бурі червоного рівня можуть викликати неприємні наслідки - від збою у роботі супутників, GPRS, радіозв'язку до погіршення самопочуття у людей.
Коли буде наступна магнітна буря
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря середньої інтенсивності з К-індексом 4 накрила Землю у четвер, 25 липня.
В п'ятницю, 26 липня, вона буде триматися на показниках середньої магнітної бурі. А в суботу, 27 липня, ця буря стане потужнішою й очікується, що вона досягне К-індексу 5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня.
На цей час прогнози вказують, що ця буря буде короткою і вже у неділю, 28 липня, ситуація почне покращуватися.
Магнітна буря накриє Землю (скриншот)
Вплив магнітної бурі на людину
За останні роки вчені провели чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та погіршенням самопочуття у людини. Основні проблеми:
- Головний біль, мігрень
- Запаморочення
- Слабкість
- Швидка втомлюваність
- Сонливість вдень
- Проблеми зі сном вночі
- Погіршення концентрації
- Туман в голові
- Стрибки артеріального тиску
- Проблеми з серцево-судинною системою
- Погіршення настрою
- Підвищена тривожність
- Загострення хронічних захворювань
- Дратівливість
- Прояви агресії
Як можна зменшити вплив магнітних бур на здоров'я
У дні магнітних бур лікарі радять зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та дотримувати нормального режиму харчування, розпорядку дня, питного режиму.
Також лікарі дають ще такі загальні рекомендації:
- Повноцінно висипатися (7-9 годин)
- Робити зарядку, приймати зранку контрастний душ
- Повноцінно харчуватися
- Пити достатньо води
- Не зловживати кавою, енергетиками, тютюном, алкоголем, шкідливою їжею
- Провітрювати приміщення
- Обов'язково - гуляти на свіжому повітрі
- Звертатися до лікаря у випадку погіршення самопочуття
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