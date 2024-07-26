Сильная магнитная буря накроет Землю: когда будут болеть головы

Магнитная буря накрыла Землю в четверг, 25 июля. Сейчас она средней мощности и ее влияние на здоровье человека незначительно. Однако уже совсем скоро эта буря наберет обороты и мощность, что может повлечь за собой ухудшение самочувствия у многих людей на планете.

Что известно об этой магнитной буре и как уменьшить ее влияние на организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, способных быстро перемещаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, они вызывают активность, называемую учеными магнитной или солнечной бурей.

Магнитные бури имеют классификации - в зависимости от мощности, К-индекса и других параметров. Чем выше К-индекс - тем сильнее магнитная буря. Все бури красного уровня могут вызвать неприятные последствия - от сбоя в работе спутников, GPRS, радиосвязи до ухудшения самочувствия у людей.

Когда будет следующая магнитная буря

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря средней интенсивности с К-индексом 4 накрыла Землю в четверг, 25 июля.

В пятницу, 26 июля, она будет держаться на показателях средней магнитной бури. А в субботу, 27 июля, эта буря станет мощнее и ожидается, что она достигнет К-индекса 5, соответствующего магнитной буре красного уровня.

В настоящее время прогнозы указывают, что эта буря будет короткой и уже в воскресенье, 28 июля, ситуация начнет улучшаться.

Магнитная буря накроет Землю (скриншот)

Воздействие магнитной бури на человека

В последние годы ученые провели немало исследований, подтверждающих взаимосвязь между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у человека. Основные проблемы:

головная боль, мигрень

Головокружение

Слабость

Быстрая утомляемость

Сонливость днем

Проблемы со сном ночью

Ухудшение концентрации

Туман в голове

Прыжки артериального давления

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Ухудшение настроения

Повышенная тревожность

Обострение хронических заболеваний

Раздражительность

Проявления агрессии

Как можно уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

В дни магнитных бурь врачи советуют уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и соблюдать нормальный режим питания, распорядок дня, питьевой режим.

Также врачи дают еще следующие общие рекомендации: