Силікагель допоможе там, де ви навіть не уявляєте: 8 лайфхаків

Коли телефон потрапив у воду

Випадково впустили телефон у воду? Не поспішайте сушити його в рисі, оскільки швидше відновити гаджет допоможе силікагель: прозорі кульки значно ефективніше вберуть зайву вологу.

Спершу потрібно повністю розібрати пристрій, витягнути акумулятор та SIM-карту. Потім усі деталі слід помістити в ємність, заповнену гранулами силікагелю. На відновлення знадобиться близько восьми годин, але діяти потрібно швидко, щоб волога не проникла глибоко всередину.

Коли запотіло скло

Силікагель - справжня знахідка для водіїв. Якщо конденсат на лобовому склі автомобіля заважає вам слідкувати за дорогою, візьміть кілька пакетиків з гранулами та покладіть їх на панель приладів.

Вікна перестануть запотівати, що забезпечить кращу видимість. Крім того, їх можна розташувати між рамами або на підвіконні біля склопакетів, щоб запобігти утворенню конденсату. Завдяки поглинанню парів води зі середовища, скло залишиться чистим довше.

Силікагель допоможе поглинати вологу зі скла (фото: Freepik.com)

Коли фотографії можуть вигоріти

Якщо у вашому фотоальбомі є полароїдні знімки, які зберігають безліч приємних спогадів, вам точно захочеться зберегти їх яскравими та чіткими на довгі роки. Щоб фотографії не вигоріли, спробуйте зберігати їх у картонній коробці з щільно закритою кришкою, всередину якої покладіть пакети з силікагелем.

Важливо, щоб пакети були зроблені з паперу або тканини, які краще пропускають повітря. Цей метод також підходить для зберігання будь-яких паперових матеріалів.

Коли потьмяніли срібло та золото

Срібні та золоті прикраси не потемніють і не втратять блиску, якщо зберігати їх поруч із силікагелем. Ці гранули ефективно поглинають вологу, запобігаючи окисленню металів.

Це дозволить вашим прикрасам залишатися блискучими набагато довше, а чистити їх доведеться рідше. Пам'ятайте, що пакети з силікагелем повинні бути виготовлені з паперу або тканини, що забезпечить доступ повітря до гранул.

Зберігайте прикраси разом з силікагелем, щоб вони не потьмяніли (фото: Freepik.com)

Коли одяг просочився потом

Одяг, просочений потом після тренування, стає чудовим місцем для розмноження бактерій, які спричиняють неприємний запах.

Перед тим, як вирушити на тренування, покладіть у спортивну сумку кілька пакетиків з силікагелевим наповнювачем, щоб ваші речі залишалися сухими. Це допоможе уникнути поширення бактерій і зберегти одяг свіжим на триваліший час.

Коли вдома живе кіт

Силікагель чудово виконає роль наповнювача для котячого лотка. Багато виробників використовують силікагель, додаючи до нього аромати та барвники, щоб створити дорогі готові наповнювачі.

Однак ви також можете використовувати ці чарівні кульки у побуті, що значно заощадить ваші кошти. Насипайте силікагель у лоток як звичайний наповнювач, а використані гранули видаляйте спеціальною лопаткою.

Насипайте силікагель у лоток як звичайний наповнювач (фото: Freepik.com)

Коли у вас на кухні зберігаються сипучі продукти

Зберігайте пакетики з силікагелем на полицях, де тримаєте сухі продукти: спеції, сухофрукти, крупи. Це продовжить їх термін придатності, запобігаючи утворенню вологи.

Втім, не кладіть силікагель безпосередньо в їжу: краще приклейте пакет із сорбентом до внутрішньої сторони кришки контейнера. При цьому важливо щільно закривати дверцята шафи чи ящика, щоб мінімізувати проникнення вологого повітря всередину.

Коли зберігаєте насіння

Разом із силікагелем можна зберігати не лише прикраси чи продукти, але й насіння рослин, які ви плануєте посадити в наступному сезоні.

Використайте герметичний контейнер, скляну банку або zip-lock пакет, помістіть туди насіння, а вслід за ними - один пакетик із висушеним гелем. Зберігайте все це в сухому прохолодному місці до моменту висадки.