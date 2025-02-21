Пийте цей сік щодня, щоб забути про високий цукор та старість. Він є у кожному магазині
Сік з цього популярного фрукта може знизити рівень цукру в крові та підтримувати серцево-судинну систему, допомагаючи підтримувати низький рівень холестерину.
Про який саме плід йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Onet.
Який сік знижує рівень цукру у крові?
Всім нам відомий виноградний сік, крім смаку, також містить інгредієнт з надзвичайними властивостями - ресвератрол.
Темний виноград, який є джерелом цієї сполуки, пропонує широкий спектр вітамінів, включаючи А, С, Е і групу В, а також такі мінерали, як магній, цинк, калій, фосфор, йод і залізо.
Ці поживні речовини роблять виноградний сік не тільки смачним, але й надзвичайно корисним для вашого здоров’я.
Дослідження, опубліковане в Acta Biochimica Polonica, підкреслює переваги ресвератролу, який не тільки підвищує чутливість клітин до інсуліну та може знизити рівень цукру в крові, але також підтримує серцево-судинну систему та знижує рівень т.зв. поганий холестерин.
Його протигрибковий ефект також використовується в харчовій промисловості.
Як приготувати виноградний сік?
Домашній виноградний сік дуже просто зробит. Його можна приготувати за старовинними рецептами, з’єднавши фрукти, цукор і воду, потім відварити, процідити і пастеризувати.
Для тих, хто віддає перевагу більш здоровим варіантам, рекомендується готувати сік у повільній соковижималці без додавання цукру.
Додамо, що відкриття про ресвератрол можуть пролити нове світло на т.зв парадокс французів, які живуть довше, що може бути пов’язано з регулярним споживанням червоного вина, багатого на цей антиоксидант. Експерименти на мишах показали, що ресвератрол може продовжити життя на 26%.
Де ще зустрічається ресвератрол?
Ресвератрол можна знайти не тільки у винограді, а й в арахісі, шовковиці та чорній смородині, особливо в їх шкірці. Включення цих продуктів у ваш щоденний раціон може принести вам значні переваги для здоров’я.
До речі, названо препарат, який може уповільнити старіння.
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