Сік квашеної капусти: кому треба пити цей “еліксир здоров'я", а кому не можна

Квашена капуста - традиційний український продукт, який поколіннями цінується за свій смак і поживні властивості. Але чи знаєте ви, що саме сік квашеної капусти має унікальний склад, який може позитивно вплинути на ваше здоров'я?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає детальніше, кому і чому варто включити цей напій у свій раціон, а для кого даний “еліксир" категорично протипоказаний.
Як і сама квашена капуста, сік містить велику кількість корисних бактерій, які підтримують здоров'я кишечника, зміцнюють імунітет та покращують травлення.
Сік квашеної капусти є скарбницею таких вітамінів, як:
Також цей напій містить багато мінералів (калій, натрій, магній тощо), які регулюють водний баланс, підтримують роботу серцево-судинної системи та нервової системи. А молочна кислота, що міститься в соку, сприяє нормалізації кислотності шлунку, стимулює вироблення ферментів і покращує процес травлення.
Крім того, регулярне вживання соку квашеної капусти допомагає зміцнити імунітет, захистити організм від інфекцій, а також допомагає при схудненні - він має низьку калорійність і містить харчові волокна, які сприяють швидкому насиченню і допомагають контролювати апетит.
Людям із проблемами травлення
Сік квашеної капусти багатий на пробіотики, які утворюються в процесі ферментації. Ці корисні бактерії допомагають нормалізувати мікрофлору кишківника, що сприяє кращому травленню та зменшує прояви таких захворювань, як синдром подразненого кишківника чи диспепсія.
Тим, хто хоче зміцнити імунітет
Пробіотики у соку підтримують не лише травну систему, але й імунітет. Результати дослідження, опубліковані на сайті Національної бібліотеки США з медицини, показують, що регулярне споживання ферментованих продуктів допомагає організму ефективніше боротися з інфекціями.
Людям із високим рівнем стресу
Хронічний стрес негативно впливає на кишківник, а мікрофлора, у свою чергу, впливає на психічний стан. Вживання продуктів, багатих на пробіотики, допомагає зменшити рівень тривожності та покращити настрій.
Тим, хто має проблеми з обміном речовин
Сік квашеної капусти містить низький рівень калорій, але багатий на вітаміни групи B, C і K, які сприяють нормалізації обміну речовин. Також продукт корисний для людей з діабетом, адже допомагає регулювати рівень цукру в крові.
Найкраще пити сік натщесерце або за 30 хвилин до їди. Рекомендована доза: 100-150 мл на день (лікарі радять починати з невеликих порцій - 50 мл на день). Його також можна поєднувати з іншими соками, щоб “пом'якшити" специфічний і не для всіх приємний смак. Зберігайте сік треба у холодильнику, але не більше 5-7 днів.
Вагітним і годуючим жінкам, а також гіпертонікам слід проконсультуватися з лікарем перед його споживанням.
Попри всю користь, сік квашеної капусти має деякі протипоказання. Його не варто вживати при:
Якщо у вас є будь-які захворювання або сумніви щодо вживання соку квашеної капусти, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: ресурси Harvard Health, PubMed, медична онлайн-газета Health-ua.