"Це верх лицемірства": Волошин "наїхав" на Єфросініну через розкішне життя

Волошин гнівно розніс Єфросиніну

Колишнього обранця виконавиці обурило те, що Єфросиніна дорікнула Трінчер за купівлю новенького Porsche під час війни.

На думку інтерв’юерки, хизуватися коштовним подарунком від чоловіка у такий важкий для нашої країни час, не є доречним.

Анна Трінчер і Олександр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

"Дивні були відчуття, що ви наче з космосу. Тут у нас сирени, все вибухає…І тут Porsche…Це не заборонено, ви заробляєте…Тобі не здається, що це занадто, як для показовості? Це робить боляче тим людям, у яких немає що їсти…Таких людей дуже багато. Немає знеболювальних у лікарнях, Аню! Знеболювальних немає у людей, яким наживо повідрізали кінцівки… Діти сплять у підвалах…Таке зараз життя", - дорікнула артистці ведуча.

Волошин не зміг промовчати і заявив, що вони з Анною із самого початку повномасштабної війни допомагають військовим.

А Маші, за словами Олександра, не варто критикувати співачку за демонстрацію "красивого життя" під час війни, адже вона сама прийшла на інтерв'ю у брендових речах і коштовних прикрасах.

Волошин розкритикував Єфросиніну за інтерв'ю з Анною Трінчер(фото: instagram.com/voloshyn_xx)

"Один момент, коли про це може розповідати людина, яка зараз перебуває на фронті чи віддає всі свої гроші на благодійність. Але коли це робить Маша Єфросиніна, яка у випуску з Анею сидить у кольє за 50 тисяч гривень і браслетах Cartier, які коштують тисячі доларів. Якщо в тебе така позиція, то навіщо одягати на інтерв'ю Cartier. Це просто верх лицемірства", - різко висловився блогер.

Нагадаємо, що на інтерв’ю Трінчер розповіла деталі розлучення з чоловіком, а також розкрила правду про стосунки зі свекрухою.