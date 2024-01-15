Схуднути можна і не відвідуючи тренажерний зал: ось прості дії

Схуднення іноді дається важко, тому що деякі люди не люблять робити вправи і ходити в тренажерний зал. Хоча здорове харчування та регулярні фізичні вправи дуже важливі, включення несподіваних і приємних занять у свій розпорядок дня може допомогти вам спалювати більше калорій та зберігати мотивацію на шляху до більш щасливого та здорового способу життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на New York Post.

Персональний тренер Майкл Хемплін розповів, як схуднути без вправ та відвідування спорт-клубу.

Як схуднути легко за допомогою цих дій

Більше смійтеся

Дослідження показали, що сміх лише 10-15 хвилин на день може спалити до 40 калорій. Коли ви смієтеся, м'язи вашого тіла скорочуються та розширюються, що збільшує частоту серцевих скорочень та споживання кисню. Крім того, сміх може знизити рівень стресу, що може знизити рівень гормону кортизолу у вашому організмі. Як відомо, його високий рівень пов'язаний із збільшенням ваги.

Паркуйтесь подалі від місця призначення

Виходьте з транспорту якнайдалі від пункту призначення або паркуйте машину в місці, де вам потрібно більше ходити.

"Припаркуватися далі, вийти з метро або проїхати зупинку раніше, ніж звичайно, може бути достатньо, щоб стимулювати додатковий рух у ваш день", - сказав експерт.

Ходіть після їди

Замість того, щоб ще трохи посидіти після їжі, спробуйте зашнурувати взуття та вирушити на швидку прогулянку.

Коли ви гуляєте після страв, ви безпосередньо надсилаєте енергію з їжі у свої клітини, знижуючи сплеск цукру в крові після їжі і відразу ж використовуючи енергію. Експерти кажуть, що просто прогулянка навколо кварталу краща, ніж нічого.

Зробіть деякі справи по дому

Невеликі завдання, такі як винесення сміття та складання білизни, змусять вас рухатися частіше.

Приймайте холодний душ

При впливі низьких температур у нашому організмі з'являються два типи жирових клітин: білий жир і бурий жир.

Вважається, що прийняття холодного душу активує бурий жир, змушуючи його спалювати калорії, щоб генерувати тепло та підтримувати внутрішню температуру вашого тіла. Процес холодного душу відомий як термогенез, і він може допомогти збільшити кількість калорій, які спалюють ваш організм протягом дня.

Висипайтеся

Під час сну організм переходить у режим відновлення та відновлення, Хороший сон означає найкращу гормональну функцію і у вас буде менше шансів переїдати. Крім того, ваш гормон стресу кортизолу не буде таким високим.